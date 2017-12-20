Лучан запрошують на безкоштовну екскурсію
Сьогодні, 21:26
В обласному центрі Волині відбудеться безкоштовна тематична екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» в межах фестивалю «Палітра культур» до Дня міста.
Про це йдеться у повідомленні повідомив на сторінці КП «Центр туристичної інформації та послуг» у соціальній мережі Facebook.
«Завітавши на історичну прогулянку, ви дізнаєтеся більше про народності, що мешкали у Луцьку ще з часів Середньовіччя. Їхня роль у формуванні образу Луцька, сюжети повсякденної історії, знані й маловідомі події з минувшини міської полікультурності – про це та більше почуєте від історика, в.о. директора Центру туристичної інформації та послуг Оксани Штанько», – йдеться в дописі.
Розпочнеться мандрівка в суботу, 8 вересня, о 17.30 від Центру туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
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Про це йдеться у повідомленні повідомив на сторінці КП «Центр туристичної інформації та послуг» у соціальній мережі Facebook.
«Завітавши на історичну прогулянку, ви дізнаєтеся більше про народності, що мешкали у Луцьку ще з часів Середньовіччя. Їхня роль у формуванні образу Луцька, сюжети повсякденної історії, знані й маловідомі події з минувшини міської полікультурності – про це та більше почуєте від історика, в.о. директора Центру туристичної інформації та послуг Оксани Штанько», – йдеться в дописі.
Розпочнеться мандрівка в суботу, 8 вересня, о 17.30 від Центру туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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