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Лучан запрошують на безкоштовну екскурсію

Лучан запрошують на безкоштовну екскурсію
В обласному центрі Волині відбудеться безкоштовна тематична екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення» в межах фестивалю «Палітра культур» до Дня міста.

Про це йдеться у повідомленні повідомив на сторінці КП «Центр туристичної інформації та послуг» у соціальній мережі Facebook.

«Завітавши на історичну прогулянку, ви дізнаєтеся більше про народності, що мешкали у Луцьку ще з часів Середньовіччя. Їхня роль у формуванні образу Луцька, сюжети повсякденної історії, знані й маловідомі події з минувшини міської полікультурності – про це та більше почуєте від історика, в.о. директора Центру туристичної інформації та послуг Оксани Штанько», – йдеться в дописі.

Розпочнеться мандрівка в суботу, 8 вересня, о 17.30 від Центру туристичної інформації та послуг на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.

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Теги: екскурсія, Луцьк
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