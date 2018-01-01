Волинським шахтарям боргують 5 мільйонів
Сьогодні, 21:48
Заборгованість із заробітної плати перед волинськими гірниками становить 5-5,5 мільйона гривень.
Про це йдеться у повідомленні ВРД НСТУ у Facebook.
Нагадаємо, майже 200 гірників 9-ї шахти Нововолинська сьогодні, 3 вересня, відмовилися спускатися у копальню. До першої зміни шахтарів, які оголосили акцію протесту, долучилася друга зміна працівників, які мали працювати з 14.00 години.
Так вони вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати. У телефонному коментарі керівник профспілки 9-ї шахти Василь Гура розповів, що шахтарям боргують 5-5,5 мільйона гривень..
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Про це йдеться у повідомленні ВРД НСТУ у Facebook.
Нагадаємо, майже 200 гірників 9-ї шахти Нововолинська сьогодні, 3 вересня, відмовилися спускатися у копальню. До першої зміни шахтарів, які оголосили акцію протесту, долучилася друга зміна працівників, які мали працювати з 14.00 години.
Так вони вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати. У телефонному коментарі керівник профспілки 9-ї шахти Василь Гура розповів, що шахтарям боргують 5-5,5 мільйона гривень..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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