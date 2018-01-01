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Волинським шахтарям боргують 5 мільйонів

Волинським шахтарям боргують 5 мільйонів
Заборгованість із заробітної плати перед волинськими гірниками становить 5-5,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні ВРД НСТУ у Facebook.

Нагадаємо, майже 200 гірників 9-ї шахти Нововолинська сьогодні, 3 вересня, відмовилися спускатися у копальню. До першої зміни шахтарів, які оголосили акцію протесту, долучилася друга зміна працівників, які мали працювати з 14.00 години.

Так вони вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати. У телефонному коментарі керівник профспілки 9-ї шахти Василь Гура розповів, що шахтарям боргують 5-5,5 мільйона гривень..



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Теги: шахта, Волинь
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