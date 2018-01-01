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Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО

Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
У місті Берестечку Горохівського району, що є найменшим на Волині, розпочався навчальний процес.

Про це повідомляє Волинська правда.

Сьогодні, 3 вересня, до місцевої школи сходились школярі, освітяни та гості, аби разом відсвяткувати початок навчального року. На святкову лінійку до ЗОШ І-ІІІ ступеня міста Берестечко завітали також батьки школярів та гості.

Директор школи Надія Мороз привітала учнів зі святом та особливу увагу звернула на одинадцятикласників-випускників та 46 маленьких новобранців-першокласників. Також до привітань приєдналися запрошені гості.

Дійство продовжилось святковим концертом. Діти, ховаючись за букетами, дивилися виставу, яку підготували учні школи.

Опісля одинадцятикласники, вже традиційно, подарували своїм маленьким друзям-першачкам повітряні кульки. Аби вчорашні вихованці дитсадків, а сьогодні – учні першого класу не сумували та остаточно прокинулися, їх підбадьорював учень 9-класник Богдан Душко.

Також учнів, які брали активну участь у шкільному житті та прославляли школу Берестечка на районних та обласних олімпіадах, нагородили пам’ятними подарунками.

Не обійшлось дійство без світлин, які залишалися у пам’яті гаджетів та берегли згадку про важливий день зі шкільного життя.

Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО
Перший дзвоник у найменшому місті на Волині. ФОТО

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Теги: перший дзвоник, Волинь
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