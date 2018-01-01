Конфлікт на Центральному ринку в Луцьку: ділять охорону





Про це повідомляє



Свої дії завідувач Центрального ринку пояснює тим, що облспоживспілка, яка територію ринку вважає своєю, договір про охорону скасувала й уклала такий з іншою структурою. Хоча згідно з рішенням міськради ринок тепер комунальний і облспоживспілка там не господар.



Поки що, відповідно до нової угоди, ринок охоронятиме інша структура, але відповідальність за майно підприємців на нових охоронців не лягатиме. І якщо трапляться крадіжки, то апелювати продавцям не буде до кого.



У кабінеті завідувача ринком Петра Півнюка представник охоронної фірми Віктор Пархомчук відстоює право своїх працівників зайти на роботу. Мотивує тим, що зобов’язаний перед підприємцями, з якими діє угода про охорону їхнього майна. Натомість, Півнюк проти, бо з 1 вересня облспоживспілка, що вважає себе власником ринку, уклала угоду про охорону з іншою фірмою. Хоча на початку року сесія міськради передала ринки в комунальну власність.



Завідувач Петро Півнюк наполягає, що фірма, яка охороняла ринок понад 20 років, тепер цього права позбавлена.



Домовитися не вдається, і фірма, яку усувають від роботи, викликає поліцію. Ознайомившись із документами, у патрульних виникає те ж питання.



Директор запевняє, що підприємцям про зміну охоронної фірми повідомили. Та, як виявилося, знають про це не всі.



Підприємці скаржаться на те, що облспоживспілка змушує їх укладати договори про надання охоронних послуг із іншою фірмою, погрожуючи розірванням договорів оренди торговельних місць. Тим часом працівники нової фірми вже на робочих позиціях і чекають команди.



А двоє представників охоронних фірм, колишні колеги-правоохоронці, пишуть заяви в поліцію, що їм заважають працювати. Сам завідувач ринку пішов, пояснивши, що немає більше часу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємців Луцького Центрального ринку можуть позбавити охорони їхніх торгових місць.Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет «Сфера-ТВ».Свої дії завідувач Центрального ринку пояснює тим, що облспоживспілка, яка територію ринку вважає своєю, договір про охорону скасувала й уклала такий з іншою структурою. Хоча згідно з рішенням міськради ринок тепер комунальний і облспоживспілка там не господар.Поки що, відповідно до нової угоди, ринок охоронятиме інша структура, але відповідальність за майно підприємців на нових охоронців не лягатиме. І якщо трапляться крадіжки, то апелювати продавцям не буде до кого.У кабінеті завідувача ринкомпредставник охоронної фірмивідстоює право своїх працівників зайти на роботу. Мотивує тим, що зобов’язаний перед підприємцями, з якими діє угода про охорону їхнього майна. Натомість, Півнюк проти, бо з 1 вересня облспоживспілка, що вважає себе власником ринку, уклала угоду про охорону з іншою фірмою. Хоча на початку року сесія міськради передала ринки в комунальну власність.Завідувач Петро Півнюк наполягає, що фірма, яка охороняла ринок понад 20 років, тепер цього права позбавлена.Домовитися не вдається, і фірма, яку усувають від роботи, викликає поліцію. Ознайомившись із документами, у патрульних виникає те ж питання.Директор запевняє, що підприємцям про зміну охоронної фірми повідомили. Та, як виявилося, знають про це не всі.Підприємці скаржаться на те, що облспоживспілка змушує їх укладати договори про надання охоронних послуг із іншою фірмою, погрожуючи розірванням договорів оренди торговельних місць. Тим часом працівники нової фірми вже на робочих позиціях і чекають команди.А двоє представників охоронних фірм, колишні колеги-правоохоронці, пишуть заяви в поліцію, що їм заважають працювати. Сам завідувач ринку пішов, пояснивши, що немає більше часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію