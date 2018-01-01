У Луцьку масово стали красти номери з автівок. ФОТО

Патрульні поліцейські в Луцьку за «гарячими слідами» відшукали вкрадені номерні знаки.Про це повідомляє прес-служба управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.На службу 102 сьогодні, 3 вересня, надійшло 18 звернень про зниклі номерні знаки з транспортних засобів. Повідомлення були з різних мікрорайонів міста, здебільшого, густозаселених.Патрульні поліцейські оперативно приїжджали на місце події, проводили розшукові заходи і знайшли більшу частину номерних знаків на прилеглій території.Зауважимо, що зловмисники діяли, в основному, вночі, тож господарі виявляли згубу за кілька годин по тому. Тож комплекс заходів з пошуку порушників нині триває.