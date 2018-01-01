На Волині знайшли ікону, яку реставрував Тарас Шевченко. ФОТО

Тарас Шевченко.



Про неї розповів шевченкознавець Віктор Жадько, - передає



Існує легенда, що під час однієї з експедицій Шевченко реставрував ікону в сільському храмі. Його зруйнували у 1893 році, а рештки, церковний інвентар, храмовий архів і образ Богоматері перенесли на нове кладовище. Там побудували невелику капличку й освятили її на честь преподобного Іова Почаївського.



Ікону, якої торкався Шевченко, професор Жадько вирішив шукати саме там. Він зробив 32 знімки образу й детально дослідив їх за допомогою комп’ютера. Спочатку дослідника вразило, що на Божій Матері та на Сині Божому намальовані українське намисто та прикраси.



«На Божій Матері, як дар пошани і любові українському жіноцтву, пишалися низки коралів і пацьорів (намист). Із корони на голові спускалися пасма різнокольорових стрічок. За православними канонами іконопису цього не повинно бути», – пояснив шевченкознавець.



Збільшивши зображення, чоловік помітив у медальйоні на грудях Ісуса літери «Ш» та «Т», а також дату – «1846». Саме у цьому році Шевченко був у відрядження на Волині. Щоб переконатися у достовірності знахідки, Жадько відшукав у архіві Почаївської лаври книгу з описом речей, знайдених у Секунського храмі після його зруйнування.



«Навпроти запису «Образ Божої Матері за Престолом» зазначено: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим живописцем Тарасіем Шевченком», – констатував професор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському селі Секунь знайшли ікону Божої Матері, яку відновлювавПро неї розповів шевченкознавець, - передає Український інтерес із посиланням на Факти.Існує легенда, що під час однієї з експедицій Шевченко реставрував ікону в сільському храмі. Його зруйнували у 1893 році, а рештки, церковний інвентар, храмовий архів і образ Богоматері перенесли на нове кладовище. Там побудували невелику капличку й освятили її на честь преподобного Іова Почаївського.Ікону, якої торкався Шевченко, професор Жадько вирішив шукати саме там. Він зробив 32 знімки образу й детально дослідив їх за допомогою комп’ютера. Спочатку дослідника вразило, що на Божій Матері та на Сині Божому намальовані українське намисто та прикраси.«На Божій Матері, як дар пошани і любові українському жіноцтву, пишалися низки коралів і пацьорів (намист). Із корони на голові спускалися пасма різнокольорових стрічок. За православними канонами іконопису цього не повинно бути», – пояснив шевченкознавець.Збільшивши зображення, чоловік помітив у медальйоні на грудях Ісуса літери «Ш» та «Т», а також дату – «1846». Саме у цьому році Шевченко був у відрядження на Волині. Щоб переконатися у достовірності знахідки, Жадько відшукав у архіві Почаївської лаври книгу з описом речей, знайдених у Секунського храмі після його зруйнування.«Навпроти запису «Образ Божої Матері за Престолом» зазначено: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим живописцем Тарасіем Шевченком», – констатував професор.

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