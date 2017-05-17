Новий меморіал можуть створити на Волині

На місці масового захоронення у селі Вербка Ковельського району на Волині може постати меморіал.Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.Створити тимчасову контрольну депутатську комісію Волинської обласної ради з метою вивчення та забезпечення створення меморіального комплексу на місці розстрілу та поховань близько 20 тисяч ковельчан та військовополонених просять депутати обласної ради.На рішення обласної ради відреагували в ОДА.«Питання щодо облаштування території нововиявленого поховання в с.Вербка Дубівської ОТГ Ковельського району слухалося на засіданні обласної комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 18 квітня 2017 року за участі секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв воєн та політичних репресій С. Шеремети», - йдеться у відповіді за підписом губернатора«Станом на червень 2018 року дослідники не дійшли до одностайної думки чиє це місце поховання:1) місце загибелі польських легіонерів періоду Першої світової війни;2) місце загибелі радянських воїнів під час бою у Другій світовій війні (оскільки дана місцевість - це стратегічна висота з якої зручно було вести бій та захищати позиції);3) місце поховання розстріляних в’язнів концтабору «Шталаг-301» (військовополонені та євреї).Необхідно зважити на те, що не визначені межі поховання. Також слід враховувати той факт, що через дорогу від кар’єру, де знайдені людські останки розміщується: 1) польське кладовище; 2) військове австрійське кладовище часів Першої світової війни (зруйноване чорнокопателями); 3) дещо далі - діюче кладовище села Вербка», - йдеться в документі.В ОДА вважають, що перш за все необхідно провести ґрунтовні масштабні дослідження, із залученням кваліфікованих фахівців. Наразі усі необхідні дозволи для проведення таких робіт має комунальне підприємство Львівської обласної ради «Доля». За результатами досліджень мають визначитись чи буде здійснений акт ексгумації та перезахоронення або ж утворення меморіального комплексу без підняття людських останків.Питання розглянула і постійна комісія обласної ради з питань інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.Позицію ОДА озвучила начальник управління з питань внутрішньої політики. Вона запропонувала внести зміни до Регіональної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016–2020 роки та передбачити у ній заходи проведення пошукових робіт.Депутати підтримали цю пропозицію.