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Опублікували спогади про бійню, в якій загинули лучани

Опублікували спогади про бійню, в якій загинули лучани
Чотири роки тому – 5 вересня 2014 року – бійці «Айдару» з групи «Термінатора» (Олександр Скиба) та групи «Грізлі» (Андрій Юркевич) та бійці 80-ї бригади потрапили у засідку на шляху Металіст-Щастя на перехресті повороту на Цвітні Піски.

Багато бійців загинуло, декільком вдалося вийти живими з бою, декілька потрапили у полон, - йдеться у повідомленні на сторінці батальйону «Айдар» у соціальній мережі Facebook.

До російсько-терористичної банди, що влаштувала засідку, входили терористичне угруповання «Бетмен» та Олексій Мільчаков, садист-неонацист з Петербургу, банда «Русичи».

«Три доби нам не віддавали тіла загиблих. Домовитися забрати тіла вдалося лише 8 вересня (Тетяна Борисенко та Володимир Місечко потрапили у полон під час переговорів). Троє мужніх бійців (2 з афганської роти і 1 з групи Бардаша) поїхали «КАМАЗом», позбирали та забрали тіла. З зібраних на полі бою та привезених у біопакетах кількох десятків загиблих опізнати вдалося лише 5 айдарівців та 1 офіцера-десантника 80-ки: поранених добивали, розрізали животи, проломлювали голови, спалювали ще живими», - йдеться у повідомленні.

З неопізнаних тіл було взято зразки для визначення ДНК. Тіла загиблих були поховані на кладовищі у селі Чмирівка під Старобільськом. Після визначень співпадінь ДНК та встановлення імен загиблих, ряд бійців, які героїчно загинули у тому бою, було перезахоронено.

Загалом більше десяти бійців з того бою на сьогодні є зниклими безвісти.

Загиблими в результаті того бою айдарівцями на сьогодні визначені 17 бійців, серед яких щонайменше 4 лучан: Андрій Атаманчук, Олег Вишневський, Сергій Грибков та Віктор Кумецький.

Кілька сімей не погодилися з результатами експертиз за ДНК і загиблими своїх рідних не вважають.


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Теги: війна з Росією, ООС, пам'ять
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