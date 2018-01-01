Опублікували спогади про бійню, в якій загинули лучани

Олександр Скиба) та групи «Грізлі» (Андрій Юркевич) та бійці 80-ї бригади потрапили у засідку на шляху Металіст-Щастя на перехресті повороту на Цвітні Піски.



Багато бійців загинуло, декільком вдалося вийти живими з бою, декілька потрапили у полон, - йдеться у повідомленні на



До російсько-терористичної банди, що влаштувала засідку, входили терористичне угруповання «Бетмен» та Олексій Мільчаков, садист-неонацист з Петербургу, банда «Русичи».



«Три доби нам не віддавали тіла загиблих. Домовитися забрати тіла вдалося лише 8 вересня (Тетяна Борисенко та Володимир Місечко потрапили у полон під час переговорів). Троє мужніх бійців (2 з афганської роти і 1 з групи Бардаша) поїхали «КАМАЗом», позбирали та забрали тіла. З зібраних на полі бою та привезених у біопакетах кількох десятків загиблих опізнати вдалося лише 5 айдарівців та 1 офіцера-десантника 80-ки: поранених добивали, розрізали животи, проломлювали голови, спалювали ще живими», - йдеться у повідомленні.



З неопізнаних тіл було взято зразки для визначення ДНК. Тіла загиблих були поховані на кладовищі у селі Чмирівка під Старобільськом. Після визначень співпадінь ДНК та встановлення імен загиблих, ряд бійців, які героїчно загинули у тому бою, було перезахоронено.



Загалом більше десяти бійців з того бою на сьогодні є зниклими безвісти.



Загиблими в результаті того бою айдарівцями на сьогодні визначені 17 бійців, серед яких щонайменше 4 лучан: Андрій Атаманчук, Олег Вишневський, Сергій Грибков та Віктор Кумецький.



Кілька сімей не погодилися з результатами експертиз за ДНК і загиблими своїх рідних не вважають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири роки тому – 5 вересня 2014 року – бійці «Айдару» з групи «Термінатора» () та групи «Грізлі» () та бійці 80-ї бригади потрапили у засідку на шляху Металіст-Щастя на перехресті повороту на Цвітні Піски.Багато бійців загинуло, декільком вдалося вийти живими з бою, декілька потрапили у полон, - йдеться у повідомленні на сторінці батальйону «Айдар» у соціальній мережі Facebook.До російсько-терористичної банди, що влаштувала засідку, входили терористичне угруповання «Бетмен» та, садист-неонацист з Петербургу, банда «Русичи».«Три доби нам не віддавали тіла загиблих. Домовитися забрати тіла вдалося лише 8 вересня (Тетяна Борисенко та Володимир Місечко потрапили у полон під час переговорів). Троє мужніх бійців (2 з афганської роти і 1 з групи Бардаша) поїхали «КАМАЗом», позбирали та забрали тіла. З зібраних на полі бою та привезених у біопакетах кількох десятків загиблих опізнати вдалося лише 5 айдарівців та 1 офіцера-десантника 80-ки: поранених добивали, розрізали животи, проломлювали голови, спалювали ще живими», - йдеться у повідомленні.З неопізнаних тіл було взято зразки для визначення ДНК. Тіла загиблих були поховані на кладовищі у селі Чмирівка під Старобільськом. Після визначень співпадінь ДНК та встановлення імен загиблих, ряд бійців, які героїчно загинули у тому бою, було перезахоронено.Загалом більше десяти бійців з того бою на сьогодні є зниклими безвісти.Загиблими в результаті того бою айдарівцями на сьогодні визначені 17 бійців, серед яких щонайменше 4 лучан:таКілька сімей не погодилися з результатами експертиз за ДНК і загиблими своїх рідних не вважають.

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