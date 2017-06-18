В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО





Про це пише



Як повідомляють очевидці, інцидент стався під час гасіння СТО на вулиці Дальницькій.



Як повідомляє на відео з місця подій очевидець Микола Романовський, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників ДСНС.



Він стверджує, що постраждалих відвезли в лікарню, але їх стан нічого відомо, і офіційного підтвердження цієї інформації немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час гасіння пожежі СТО вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху постраждали одеські пожежники.Про це пише Думская.net Як повідомляють очевидці, інцидент стався під час гасіння СТО на вулиці Дальницькій.Як повідомляє на відео з місця подій очевидець, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників ДСНС.Він стверджує, що постраждалих відвезли в лікарню, але їх стан нічого відомо, і офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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