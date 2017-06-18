В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 08:52
Під час гасіння пожежі СТО вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху постраждали одеські пожежники.
Про це пише Думская.net.
Як повідомляють очевидці, інцидент стався під час гасіння СТО на вулиці Дальницькій.
Як повідомляє на відео з місця подій очевидець Микола Романовський, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників ДСНС.
Він стверджує, що постраждалих відвезли в лікарню, але їх стан нічого відомо, і офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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Про це пише Думская.net.
Як повідомляють очевидці, інцидент стався під час гасіння СТО на вулиці Дальницькій.
Як повідомляє на відео з місця подій очевидець Микола Романовський, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників ДСНС.
Він стверджує, що постраждалих відвезли в лікарню, але їх стан нічого відомо, і офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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