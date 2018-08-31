Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО

Микола Гліна виграв мільйон у лотереї «Лото-Забава».



Про це йдеться в сюжеті



Після п’яти років гри в у «Лото-Забава» з Миколою Гліною трапилось те, про що мріє кожен лотерейний гравець – він став мільйонером. 24 вересня 2017 року вони разом з дружиною Тетяною завітали до студії улюбленої лотереї, отримали чек на мільйон гривень та розповіли про свої враження та плани на виграш.



Дружина Миколи радіє. Говорить, повірити у те, що все відбувається насправді, змогли лише після приїзду до Києва на запрошення лотерейного оператора, який окрім омріяного чеку на мільйон гривень, вручив Миколі та Тетяні сертифікат на участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.", яка передбачає цілу низку розваг.



Серед них: участь у прямому ефірі улюбленої лотереї, бранч з ведучими "Лото-Забава", пересування містом на персональному білосніжному лімузині, професійна фотосесія. А ще - індивідуальна екскурсія станціями Київського метрополітену, який Тетяна побачила вперше у житті.



Головна мрія Миколи - вирішити квартирне питання, адже наразі він з дружиною та трьома власними дітлахами проживає у квартирі з рідним братом, його дружиною та його трьома дітьми. Тобто, вдесятьох.



Тепер після виграшу в «Лото-Забава» він став на крок ближче до здійснення мрії, адже наразі виграний мільйон є не тільки фундаментом для її реалізації, але й фінансовою подушкою безпеки, завдяки якій жити сімейству стало набагато легше.



Родина новоспеченого багатія зажила по-новому. Для своєї дружини та трьох доньок пан Микола організував спільний відпочинок на морі. Говорить, його дівчата там не були ще жодного разу за все життя.



Чоловік і далі збирається купувати лотерейні білети і налаштований зірвати джекпот. До речі, за час існування лотереї «Лото-Забава» вже 301 українець став мільйонером, і 22 з них з’явилися цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні 2017 року лучанинвиграв мільйон у лотереї «Лото-Забава».Про це йдеться в сюжеті Еспресо.TV Після п’яти років гри в у «Лото-Забава» з Миколою Гліною трапилось те, про що мріє кожен лотерейний гравець – він став мільйонером. 24 вересня 2017 року вони разом з дружиною Тетяноюта розповіли про свої враження та плани на виграш.Дружина Миколи радіє. Говорить, повірити у те, що все відбувається насправді, змогли лише після приїзду до Києва на запрошення лотерейного оператора, який окрім омріяного чеку на мільйон гривень, вручив Миколі та Тетяні сертифікат на участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.", яка передбачає цілу низку розваг.Серед них: участь у прямому ефірі улюбленої лотереї, бранч з ведучими "Лото-Забава", пересування містом на персональному білосніжному лімузині, професійна фотосесія. А ще - індивідуальна екскурсія станціями Київського метрополітену, який Тетяна побачила вперше у житті.Головна мрія Миколи - вирішити квартирне питання, адже наразі він з дружиною та трьома власними дітлахами проживає у квартирі з рідним братом, його дружиною та його трьома дітьми. Тобто, вдесятьох.Тепер після виграшу в «Лото-Забава» він став на крок ближче до здійснення мрії, адже наразі виграний мільйон є не тільки фундаментом для її реалізації, але й фінансовою подушкою безпеки, завдяки якій жити сімейству стало набагато легше.Родина новоспеченого багатія зажила по-новому. Для своєї дружини та трьох доньок пан Микола організував спільний відпочинок на морі. Говорить, його дівчата там не були ще жодного разу за все життя.Чоловік і далі збирається купувати лотерейні білети і налаштований зірвати джекпот. До речі, за час існування лотереї «Лото-Забава» вже 301 українець став мільйонером, і 22 з них з’явилися цього року.

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