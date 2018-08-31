вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО

Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО
У вересні 2017 року лучанин Микола Гліна виграв мільйон у лотереї «Лото-Забава».

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.TV.

Після п’яти років гри в у «Лото-Забава» з Миколою Гліною трапилось те, про що мріє кожен лотерейний гравець – він став мільйонером. 24 вересня 2017 року вони разом з дружиною Тетяною завітали до студії улюбленої лотереї, отримали чек на мільйон гривень та розповіли про свої враження та плани на виграш.

Дружина Миколи радіє. Говорить, повірити у те, що все відбувається насправді, змогли лише після приїзду до Києва на запрошення лотерейного оператора, який окрім омріяного чеку на мільйон гривень, вручив Миколі та Тетяні сертифікат на участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.", яка передбачає цілу низку розваг.

Серед них: участь у прямому ефірі улюбленої лотереї, бранч з ведучими "Лото-Забава", пересування містом на персональному білосніжному лімузині, професійна фотосесія. А ще - індивідуальна екскурсія станціями Київського метрополітену, який Тетяна побачила вперше у житті.

Головна мрія Миколи - вирішити квартирне питання, адже наразі він з дружиною та трьома власними дітлахами проживає у квартирі з рідним братом, його дружиною та його трьома дітьми. Тобто, вдесятьох.

Тепер після виграшу в «Лото-Забава» він став на крок ближче до здійснення мрії, адже наразі виграний мільйон є не тільки фундаментом для її реалізації, але й фінансовою подушкою безпеки, завдяки якій жити сімейству стало набагато легше.

Родина новоспеченого багатія зажила по-новому. Для своєї дружини та трьох доньок пан Микола організував спільний відпочинок на морі. Говорить, його дівчата там не були ще жодного разу за все життя.

Чоловік і далі збирається купувати лотерейні білети і налаштований зірвати джекпот. До речі, за час існування лотереї «Лото-Забава» вже 301 українець став мільйонером, і 22 з них з’явилися цього року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мільйонер, Луцьк, лучанин, переможець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24
Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 08:52
Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року
Сьогодні, 08:22
Схожі новини
Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО Лучани перемогли у європейських змаганнях з рогейну. ФОТО
28 серпень, 13:38
Онкохворого хлопчика з Луцька під час переливання крові заразили гепатитом Онкохворого хлопчика з Луцька під час переливання крові заразили гепатитом
15 серпень, 13:16
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим
10 серпень, 18:54
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
Сьогодні, 09:39
 0
На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
Сьогодні, 09:37
 0
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24
 0
Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8