У Луцьку просять встановити світлофор





Відповідну Олександр Боцеровський.



«Встановлення світлофору на перехресті Львівська-Потебні.



Раніше було заплановано, досі не встановлено!», – обурюється лучанин.

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