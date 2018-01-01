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У Луцьку просять встановити світлофор

У Луцьку просять встановити світлофор
У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті вулиць Львівської та Потебні.

Відповідну петицію зареєстрував Олександр Боцеровський.

«Встановлення світлофору на перехресті Львівська-Потебні.

Раніше було заплановано, досі не встановлено!», – обурюється лучанин.

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Теги: світлофор, Луцьк
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