У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24
У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті вулиць Львівської та Потебні.
Відповідну петицію зареєстрував Олександр Боцеровський.
«Встановлення світлофору на перехресті Львівська-Потебні.
Раніше було заплановано, досі не встановлено!», – обурюється лучанин.
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Відповідну петицію зареєстрував Олександр Боцеровський.
«Встановлення світлофору на перехресті Львівська-Потебні.
Раніше було заплановано, досі не встановлено!», – обурюється лучанин.
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