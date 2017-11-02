вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки

На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
У Межиричах на Рівненщині однорічний малюк перехилив на себе посуд з окропом.

Нещасний випадок трапився 3 вересня, - пише Рівне вечірнє.

Дитину доставили у реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступенів. У дитини обпечені ліва нога, тулуб та передпліччя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опіки, дитина, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
Сьогодні, 09:39
На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
Сьогодні, 09:37
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24
Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
27 серпень, 08:46
Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
08 липень, 20:02
На Рівненщині чоловік 10 разів вдарив ножем дворічного сина. ВІДЕО На Рівненщині чоловік 10 разів вдарив ножем дворічного сина. ВІДЕО
13 травень, 10:26
Через недогляд батьків померла 2-річна дитина Через недогляд батьків померла 2-річна дитина
02 листопад, 2017, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
Сьогодні, 09:39
 0
На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
Сьогодні, 09:37
 0
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24
 0
Лучанин розповів, як витрачає мільйон, який виграв у лотерею. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8