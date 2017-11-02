На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
Сьогодні, 09:37
У Межиричах на Рівненщині однорічний малюк перехилив на себе посуд з окропом.
Нещасний випадок трапився 3 вересня, - пише Рівне вечірнє.
Дитину доставили у реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступенів. У дитини обпечені ліва нога, тулуб та передпліччя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нещасний випадок трапився 3 вересня, - пише Рівне вечірнє.
Дитину доставили у реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступенів. У дитини обпечені ліва нога, тулуб та передпліччя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
Сьогодні, 09:39
На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки
Сьогодні, 09:37
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку просять встановити світлофор
Сьогодні, 09:24