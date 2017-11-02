На Рівненщині однорічна дитина потрапила до реанімації через опіки





Нещасний випадок трапився 3 вересня, - пише



Дитину доставили у реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступенів. У дитини обпечені ліва нога, тулуб та передпліччя.





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