У Луцьку через ремонт мосту – затори





Основною причиною заторів став ремонт моста на вулиці Ковельській, - пише сайт



Через це сповільнений транспортний рух, адже задіяна лише одна дорожна смуга. Такі труднощі пересування цією ділянкою міських доріг будуть доти, поки не полагодять міст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 4 вересня, від вулиці Володимирської через Шевченка аж до Возз'єднання утворилися великі затори.Основною причиною заторів став ремонт моста на вулиці Ковельській, - пише сайт 0332 Через це сповільнений транспортний рух, адже задіяна лише одна дорожна смуга. Такі труднощі пересування цією ділянкою міських доріг будуть доти, поки не полагодять міст.

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