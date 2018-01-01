У Луцьку через ремонт мосту – затори
Сьогодні, 09:52
У Луцьку сьогодні, 4 вересня, від вулиці Володимирської через Шевченка аж до Возз'єднання утворилися великі затори.
Основною причиною заторів став ремонт моста на вулиці Ковельській, - пише сайт 0332.
Через це сповільнений транспортний рух, адже задіяна лише одна дорожна смуга. Такі труднощі пересування цією ділянкою міських доріг будуть доти, поки не полагодять міст.
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Основною причиною заторів став ремонт моста на вулиці Ковельській, - пише сайт 0332.
Через це сповільнений транспортний рух, адже задіяна лише одна дорожна смуга. Такі труднощі пересування цією ділянкою міських доріг будуть доти, поки не полагодять міст.
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Коментарі 2
риються 10 м від початку моста - перекрили весь міст!!! РЕМОНТЕРИ ще ті!
Треба було весь закрити
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