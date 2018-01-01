На Гряді водійка з'їхала з дороги





Про це повідомили у Шацькому відділі поліції.



На виїзді з урочища водій автомобіля Volkswagen 1980 року народження, не впоралась з керуванням транспортного засобу та на повороті з'їхала на узбіччя.



Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.



Зазначають, що жінка була тверезою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Гряда сталася ДТП: жителька Нововолинська не впоралася з керуванням та з'їхала в кювет.Про це повідомили у Шацькому відділі поліції.На виїзді з урочища водій автомобіля Volkswagen 1980 року народження, не впоралась з керуванням транспортного засобу та на повороті з'їхала на узбіччя.Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.Зазначають, що жінка була тверезою.

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