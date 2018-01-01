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На Гряді водійка з'їхала з дороги

На Гряді водійка з'їхала з дороги
В урочищі Гряда сталася ДТП: жителька Нововолинська не впоралася з керуванням та з'їхала в кювет.

Про це повідомили у Шацькому відділі поліції.

На виїзді з урочища водій автомобіля Volkswagen 1980 року народження, не впоралась з керуванням транспортного засобу та на повороті з'їхала на узбіччя.

Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.

Зазначають, що жінка була тверезою.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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