На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю
Сьогодні, 10:00
У селі Верхи Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.
Інцидент трапився 4 вересня о 01:34, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники, які приборкали вогонь о 03:15.
Ймовірна причина пожежі – грозовий розряд блискавки.
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Інцидент трапився 4 вересня о 01:34, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники, які приборкали вогонь о 03:15.
Ймовірна причина пожежі – грозовий розряд блискавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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