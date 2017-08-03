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На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю

На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю
У селі Верхи Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.

Інцидент трапився 4 вересня о 01:34, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

На місце події працювали рятувальники, які приборкали вогонь о 03:15.

Ймовірна причина пожежі – грозовий розряд блискавки.
На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю
На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю

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Теги: блискавка, пожежа
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