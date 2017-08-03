На Волині блискавка спалила дерев'яну будівлю





Інцидент трапився 4 вересня о 01:34, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



На місце події працювали рятувальники, які приборкали вогонь о 03:15.



Ймовірна причина пожежі – грозовий розряд блискавки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Верхи Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.Інцидент трапився 4 вересня о 01:34, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.На місце події працювали рятувальники, які приборкали вогонь о 03:15.Ймовірна причина пожежі – грозовий розряд блискавки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію