На Гряді чоловіку зламали щелепу
Сьогодні, 10:05
В урочищі Гряда на центральній вулиці поблизу магазину невідомі нанесли тілесні ушкодження відпочивальнику.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 34-річний житель селища Шацьк. Чоловік отримав перелом щелепи внаслідок спровокованого ним же конфлікту.
Потерпілого госпіталізували в лікарню. Матеріали за вказаним фактом внесли до ЄРДР за ст. 122 КК України (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 34-річний житель селища Шацьк. Чоловік отримав перелом щелепи внаслідок спровокованого ним же конфлікту.
Потерпілого госпіталізували в лікарню. Матеріали за вказаним фактом внесли до ЄРДР за ст. 122 КК України (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).
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