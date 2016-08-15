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На Гряді чоловіку зламали щелепу

На Гряді чоловіку зламали щелепу
В урочищі Гряда на центральній вулиці поблизу магазину невідомі нанесли тілесні ушкодження відпочивальнику.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 34-річний житель селища Шацьк. Чоловік отримав перелом щелепи внаслідок спровокованого ним же конфлікту.

Потерпілого госпіталізували в лікарню. Матеріали за вказаним фактом внесли до ЄРДР за ст. 122 КК України (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

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Теги: бійка, Гряда
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