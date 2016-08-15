На Гряді чоловіку зламали щелепу





Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.



Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 34-річний житель селища Шацьк. Чоловік отримав перелом щелепи внаслідок спровокованого ним же конфлікту.



Потерпілого госпіталізували в лікарню. Матеріали за вказаним фактом внесли до ЄРДР за ст. 122 КК України (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Гряда на центральній вулиці поблизу магазину невідомі нанесли тілесні ушкодження відпочивальнику.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.Поліцейські встановили, що потерпілим виявився 34-річний житель селища Шацьк. Чоловік отримав перелом щелепи внаслідок спровокованого ним же конфлікту.Потерпілого госпіталізували в лікарню. Матеріали за вказаним фактом внесли до ЄРДР за ст. 122 КК України (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

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