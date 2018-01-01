У Світязі зіткнулися два автомобілі





Про це повідомили у прес-службі поліції району.



Зазначили, що зіткнулись автомобілі Audi (на польській реєстрації) та Nissan, яким керував житель Львівської області.



Внаслідок невеликої швидкості руху автомобілі зазнали незначних ушкоджень.



Водії вирішили ситуацію за допомогою європротоколу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району зіткнулися дві автівки.Про це повідомили у прес-службі поліції району.Зазначили, що зіткнулись автомобілі Audi (на польській реєстрації) та Nissan, яким керував житель Львівської області.Внаслідок невеликої швидкості руху автомобілі зазнали незначних ушкоджень.Водії вирішили ситуацію за допомогою європротоколу.

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