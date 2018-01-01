У Світязі зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 10:16
У селі Світязь Шацького району зіткнулися дві автівки.
Про це повідомили у прес-службі поліції району.
Зазначили, що зіткнулись автомобілі Audi (на польській реєстрації) та Nissan, яким керував житель Львівської області.
Внаслідок невеликої швидкості руху автомобілі зазнали незначних ушкоджень.
Водії вирішили ситуацію за допомогою європротоколу.
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Про це повідомили у прес-службі поліції району.
Зазначили, що зіткнулись автомобілі Audi (на польській реєстрації) та Nissan, яким керував житель Львівської області.
Внаслідок невеликої швидкості руху автомобілі зазнали незначних ушкоджень.
Водії вирішили ситуацію за допомогою європротоколу.
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