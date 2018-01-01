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У Світязі зіткнулися два автомобілі

У Світязі зіткнулися два автомобілі
У селі Світязь Шацького району зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у прес-службі поліції району.

Зазначили, що зіткнулись автомобілі Audi (на польській реєстрації) та Nissan, яким керував житель Львівської області.

Внаслідок невеликої швидкості руху автомобілі зазнали незначних ушкоджень.

Водії вирішили ситуацію за допомогою європротоколу.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Світязь
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