Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО

Помпей Батюшков. Дослідження є частиною великого проекту історії західних губерній.



З власної ініціативи, яку підтримали царський уряд і Російська академія наук, із середини 1880-х років Помпей Батюшков приступив до створення узагальненої історії західних губерній. Для цього він підібрав авторський колектив, до якого ввійшли талановиті вчені: професор Київської духовної академії Микола Петров — автор основного тексту книг, петербурзький історик Митрофан Городецький — редактор текстів, а також місцеві дослідники і краєзнавці.



Сам Батюшков здійснював організаційне та науково-методичне керівництво, розробку окремих розділів, узяв на себе видавничі турботи.



Серед представлених зображень, які можна знайти в книзі, можемо впізнати архітектурні пам’ятки Луцька, Володимира, Зимного, Острога, Межиріч та Дерманя.



Якщо малюнки викликали у вас цікавість, то ви можете онлайн переглянути видання П.Батюшкова на



Окрім цього, там знаходиться ще багато цікавої літератури, яка стосується Волині. Оцифруванням цього матеріалу займався співавтор проекту, луцький краєзнавець Артур Альошин.



Тетяна Яцечко-Блаженко

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