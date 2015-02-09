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Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО

Храми Луцька та Володимира 130 років тому. ФОТО
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавими зображеннями волинських храмів та Луцького замку 130-ти річної давнини. Цікаві ілюстрації знаходяться в популярному серед дослідників виданні 1888 року під назвою «Волинь: Історичні долі південно-західного краю». Його автором є Помпей Батюшков. Дослідження є частиною великого проекту історії західних губерній.

З власної ініціативи, яку підтримали царський уряд і Російська академія наук, із середини 1880-х років Помпей Батюшков приступив до створення узагальненої історії західних губерній. Для цього він підібрав авторський колектив, до якого ввійшли талановиті вчені: професор Київської духовної академії Микола Петров — автор основного тексту книг, петербурзький історик Митрофан Городецький — редактор текстів, а також місцеві дослідники і краєзнавці.

Сам Батюшков здійснював організаційне та науково-методичне керівництво, розробку окремих розділів, узяв на себе видавничі турботи.

Серед представлених зображень, які можна знайти в книзі, можемо впізнати архітектурні пам’ятки Луцька, Володимира, Зимного, Острога, Межиріч та Дерманя.

Якщо малюнки викликали у вас цікавість, то ви можете онлайн переглянути видання П.Батюшкова на сайті генеалогічного проекту «Lodomeria», в розділі «Старі книги про Волинь та видані на Волині».

Окрім цього, там знаходиться ще багато цікавої літератури, яка стосується Волині. Оцифруванням цього матеріалу займався співавтор проекту, луцький краєзнавець Артур Альошин.

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: храм, церква, Волинь, Луцьк, Володимир
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