Масове вбивство слонів у Африці: мертвими знайшли 87 тварин





Про це повідомляє



"Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки", – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.



Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.



Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.



До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 87 слонів були знайдені мертвими в знаменитому заповіднику дикої природи в Ботсвані. Майже у всіх були вирвані бивні.Про це повідомляє BBC "Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки", – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію