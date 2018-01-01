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Масове вбивство слонів у Африці: мертвими знайшли 87 тварин

Масове вбивство слонів у Африці: мертвими знайшли 87 тварин
87 слонів були знайдені мертвими в знаменитому заповіднику дикої природи в Ботсвані. Майже у всіх були вирвані бивні.

Про це повідомляє BBC.

"Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки", – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.

Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.

Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.

До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.


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Теги: слони, вбивство, Африка
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