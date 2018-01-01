Масове вбивство слонів у Африці: мертвими знайшли 87 тварин
Сьогодні, 19:05
87 слонів були знайдені мертвими в знаменитому заповіднику дикої природи в Ботсвані. Майже у всіх були вирвані бивні.
Про це повідомляє BBC.
"Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки", – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.
Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.
Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.
До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.
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Про це повідомляє BBC.
"Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки", – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.
Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.
Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.
До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.
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