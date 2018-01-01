Стихійне сміттєзвалище біля Луцька ліквідували комунальники
Сьогодні, 11:14
Близько місяця тому до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка звернулися жителі села Брище Луцького району. Вони поскаржилися на постійне розростання стихійного сміттєзвалища біля лісу населеного пункту, де мешкають.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
За дорученням очільника регіону управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацїі, Державної екологічної інспекції в області, Луцької райдержадміністрації та Княгининівської об’єднаної територіальної громади об’єднали зусилля, аби вирішити зазначену проблему.
Зокрема, ще на початку серпня цього року працівники СКАП «Луцькспецкомунтранс» виїхали на вказане заявниками місце та ліквідували сміттєзвалище.
"Залишається сподіватися, що в подальшому волиняни ставитимуться до довкілля та тих природних багатств, котрі маємо, більш бережливо", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
За дорученням очільника регіону управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацїі, Державної екологічної інспекції в області, Луцької райдержадміністрації та Княгининівської об’єднаної територіальної громади об’єднали зусилля, аби вирішити зазначену проблему.
Зокрема, ще на початку серпня цього року працівники СКАП «Луцькспецкомунтранс» виїхали на вказане заявниками місце та ліквідували сміттєзвалище.
"Залишається сподіватися, що в подальшому волиняни ставитимуться до довкілля та тих природних багатств, котрі маємо, більш бережливо", - йдеться у повідомленні.
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