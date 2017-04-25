У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
Сьогодні, 11:26
У Луцьку викрили місце реалізації горілчаного фальсифікату та підпільного цеху з його виробництва.
Під час проведення операції «Акциз-2018» та в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні фіскали Волині припинили діяльність нелегального виробництва підакцизних товарів, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Цех для виготовлення фальсифікату у Луцьку подружжя облаштувало у своїх житлових приміщеннях.
Відтак, правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
Крім того, викрили місце роздрібної реалізації такого сурогату.
За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад півтони спирту, з якого подружжя планувало виготовити чергову партію «оковитої» та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень.
Разом з тим, вилучили порожні скляні пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки, спиртометри, готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання про призначення судових експертиз.
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Під час проведення операції «Акциз-2018» та в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні фіскали Волині припинили діяльність нелегального виробництва підакцизних товарів, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Цех для виготовлення фальсифікату у Луцьку подружжя облаштувало у своїх житлових приміщеннях.
Відтак, правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
Крім того, викрили місце роздрібної реалізації такого сурогату.
За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад півтони спирту, з якого подружжя планувало виготовити чергову партію «оковитої» та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень.
Разом з тим, вилучили порожні скляні пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки, спиртометри, готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання про призначення судових експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А наш притончик гонить самогончик. :)
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