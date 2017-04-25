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У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО

У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку викрили місце реалізації горілчаного фальсифікату та підпільного цеху з його виробництва.

Під час проведення операції «Акциз-2018» та в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні фіскали Волині припинили діяльність нелегального виробництва підакцизних товарів, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Цех для виготовлення фальсифікату у Луцьку подружжя облаштувало у своїх житлових приміщеннях.

Відтак, правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Крім того, викрили місце роздрібної реалізації такого сурогату.

За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад півтони спирту, з якого подружжя планувало виготовити чергову партію «оковитої» та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень.

Разом з тим, вилучили порожні скляні пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки, спиртометри, готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про призначення судових експертиз.

У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО
У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО


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Теги: алкоголь, кримінал, ДФС
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Коментарі 1
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