У Луцьку подружжя влаштувало підпільний алкоцех. ФОТО

У Луцьку викрили місце реалізації горілчаного фальсифікату та підпільного цеху з його виробництва.Під час проведення операції «Акциз-2018» та в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні фіскали Волині припинили діяльність нелегального виробництва підакцизних товарів, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Цех для виготовлення фальсифікату у Луцьку подружжя облаштувало у своїх житлових приміщеннях.Відтак, правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури області, в ході проведення санкціонованих обшуків ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.Крім того, викрили місце роздрібної реалізації такого сурогату.За наслідками проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад півтони спирту, з якого подружжя планувало виготовити чергову партію «оковитої» та готову алкогольну продукцію, орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень.Разом з тим, вилучили порожні скляні пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки, спиртометри, готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності.Наразі вирішується питання про призначення судових експертиз.