У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту





Про це повідомили на сторінці заходу у



Відтак, в неділю, 9 вересня, буде обмежено рух транспорту:



- з 7:00 до 14:00 - пр-т Волі та вул.Шопена;



- з 8:00 до 14:00 перекрито вул.Огієнка, Клима Савури, Задворецька та Кийвський майдан.



Тож, організатори просять вибачення за тимчасові незручності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 9 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями міста у зв′язку з проведенням масового спортивного заходу "Dmytruk Luchesk Half Marathon ".Про це повідомили на сторінці заходу у Facebook Відтак, в неділю, 9 вересня, буде обмежено рух транспорту:- з 7:00 до 14:00 - пр-т Волі та вул.Шопена;- з 8:00 до 14:00 перекрито вул.Огієнка, Клима Савури, Задворецька та Кийвський майдан.Тож, організатори просять вибачення за тимчасові незручності.

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