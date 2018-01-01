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У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту

У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту
У Луцьку 9 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями міста у зв′язку з проведенням масового спортивного заходу "Dmytruk Luchesk Half Marathon ".

Про це повідомили на сторінці заходу у Facebook.

Відтак, в неділю, 9 вересня, буде обмежено рух транспорту:

- з 7:00 до 14:00 - пр-т Волі та вул.Шопена;

- з 8:00 до 14:00 перекрито вул.Огієнка, Клима Савури, Задворецька та Кийвський майдан.

Тож, організатори просять вибачення за тимчасові незручності.
У Луцьку через проведення спортивного заходу обмежать рух транспорту

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Теги: рух, обмеження, транспорт
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