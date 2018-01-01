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У Луцьку розкажуть, як читати класиків

У Луцьку розкажуть, як читати класиків
12 вересня о 18:30 у Луцьку відомий літературознавець, автор і видавець Ростислав Семків презентує нову книгу – «Як читати класиків».

Автор проведе лекцію про пошук особистої читацької стратегії, що, коли і як читати, щоб отримувати користь і задоволення від книжок, - повідомили організатори.

Автор веде непростим, проте цікавим шляхом: через різні жанри та творчість відомих письменників — від Олександра Дюма та Еміля Золя до Вірджинії Вулф та Джона Толкіна.

За час подорожі читач навчиться розуміти книжки краще: вловлювати неочевидні сенси і зв’язки між текстами, отримувати задоволення від складного письма і, врешті, виробляти власні стратегії читання.

Довідково:

Ростислав Семків – літературознавець, критик, автор книги «Як писали класики», перекладач, директор видавництва «Смолоскип», доцент кафедри літературознавства «Києво-Могилянської Академії». Лектор LITOSVITA. Стажувався у Гарвардському університеті. Член журі багатьох літературних премій.

Дата і час: 12 вересня (середа), початок о 18:30.
Місце: Книгарня «Є» (м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 30).
Вхід вільний.

Організатори: Видавництво Pabulum, Книгарня «Є»


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Теги: література, презентація
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Коментарі 1
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Бред какой-то...У каждого читающего человека - свои классики, свои чувства при чтении книг выдающихся авторов. И слушать советы "как читать классиков" - это нонсенс. Их надо читать вдумчиво! Это не рэп, который слушает молодежь! И перечитывать лучшие образцы классической литературы надо каждые пять-десять лет применительно к возрасту. Например, книга "На западном фронте без перемен" Ремарка в 17 лет воспринимается легкомысленно, а в 45-совсем по-другому. Ибо уже есть жизненный опыт и все нюансы прочитанного можно сравнивать с тем, что уже понял в жизни. А тут "могилянщик" нагородил наукообразия...Если для пана Семкива Вирджиния Вульф выдающийся классик - то это его выбор. Только это свидетельствует о том, что критерии выбора "классичности" у этого литературоведа весьма странные. Во всяком случае для меня...
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