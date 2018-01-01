У Луцьку розкажуть, як читати класиків

12 вересня о 18:30 у Луцьку відомий літературознавець, автор і видавець Ростислав Семків презентує нову книгу – «Як читати класиків».Автор проведе лекцію про пошук особистої читацької стратегії, що, коли і як читати, щоб отримувати користь і задоволення від книжок, - повідомили організатори.Автор веде непростим, проте цікавим шляхом: через різні жанри та творчість відомих письменників — від Олександра Дюма та Еміля Золя до Вірджинії Вулф та Джона Толкіна.За час подорожі читач навчиться розуміти книжки краще: вловлювати неочевидні сенси і зв’язки між текстами, отримувати задоволення від складного письма і, врешті, виробляти власні стратегії читання.