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На «Устилузі» у чоловіка вилучили партію холодильників та бус. ФОТО

На «Устилузі» у чоловіка вилучили партію холодильників та бус. ФОТО
Волинські митники на посту Устилуг вилучили у громадянина комерційну партію бувших у вжитку холодильників.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

10 штук товару загальною масою 764 кг фактурною вартістю 1800 польських злотих (або 13 806 грн по курсу НБУ) громадянин України незаконно ввозив з Польщі мікроавтобусом Volkswagen LT35.

На часі товар і мікроавтобус, у якому його переміщували, тимчасово вилучений до рішення суду. Митний Кодекс України (статті 471, 482) карає за такі дії накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару-предмета правопорушення з конфіскацією товару та транспортного засобу, що використовувався для його переміщення.

На «Устилузі» у чоловіка вилучили партію холодильників та бус. ФОТО

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Теги: Устилуг, митниця, Волинь, порушення, вилучення
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Коментарі 2
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П...ц олігарха зловили
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Его надо наградить за посредническую деятельность, а ему буцыгарней угрожают! Чудак не понял, для того, чтобы избежать тюряги, надо воровать миллиардами! При этом декларировать уворованное, не боясь за это ответить. Как, например, известный Скотыняка или подобные ему.
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