На «Устилузі» у чоловіка вилучили партію холодильників та бус. ФОТО

Волинські митники на посту Устилуг вилучили у громадянина комерційну партію бувших у вжитку холодильників.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.10 штук товару загальною масою 764 кг фактурною вартістю 1800 польських злотих (або 13 806 грн по курсу НБУ) громадянин України незаконно ввозив з Польщі мікроавтобусом Volkswagen LT35.На часі товар і мікроавтобус, у якому його переміщували, тимчасово вилучений до рішення суду. Митний Кодекс України (статті 471, 482) карає за такі дії накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару-предмета правопорушення з конфіскацією товару та транспортного засобу, що використовувався для його переміщення.