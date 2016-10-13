На «Устилузі» у чоловіка вилучили партію холодильників та бус. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Волинські митники на посту Устилуг вилучили у громадянина комерційну партію бувших у вжитку холодильників.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
10 штук товару загальною масою 764 кг фактурною вартістю 1800 польських злотих (або 13 806 грн по курсу НБУ) громадянин України незаконно ввозив з Польщі мікроавтобусом Volkswagen LT35.
На часі товар і мікроавтобус, у якому його переміщували, тимчасово вилучений до рішення суду. Митний Кодекс України (статті 471, 482) карає за такі дії накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару-предмета правопорушення з конфіскацією товару та транспортного засобу, що використовувався для його переміщення.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
10 штук товару загальною масою 764 кг фактурною вартістю 1800 польських злотих (або 13 806 грн по курсу НБУ) громадянин України незаконно ввозив з Польщі мікроавтобусом Volkswagen LT35.
На часі товар і мікроавтобус, у якому його переміщували, тимчасово вилучений до рішення суду. Митний Кодекс України (статті 471, 482) карає за такі дії накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару-предмета правопорушення з конфіскацією товару та транспортного засобу, що використовувався для його переміщення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
П...ц олігарха зловили
Его надо наградить за посредническую деятельность, а ему буцыгарней угрожают! Чудак не понял, для того, чтобы избежать тюряги, надо воровать миллиардами! При этом декларировать уворованное, не боясь за это ответить. Как, например, известный Скотыняка или подобные ему.
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