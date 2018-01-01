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У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*

У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує на СУПЕР-СЕРЕДУ.

Тут щосереди всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. І особливість кінотеатру ще в тому, що після 23:00 кіно найдешевше: 35 грн у середу та 45 грн у всіх інші дні.

Окрім того вже з початку вересня діє знижка -20% на великі комбо-набори.

Також тут на постійній основі діють знижка для школярів, студентів і навіть пенсіонерів.

А яскравим сюрпризом для любителів MARVEL стала новина про продаж унікальних коміксів на барі кінотеатру.

Цього тижня у прем'єру в Multiplex виходять такі фільми:

- Таємний щоденник Симона Петлюри (історичний, драма);
- Монахиня (трилер, жахи, детектив);
- Праведник 2 (драма, трилер).

Також щосереди тут показують записи британського театру, цього тижня відбудеться показ спектаклю "Макбет: Рорі Кіннір".

Квитки на фільми та театр можна придбати на сайті комплексі: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*
У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*
У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*

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Теги: РЦ «Промінь»
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