У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*

Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує на СУПЕР-СЕРЕДУ.Тут щосереди всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. І особливість кінотеатру ще в тому, що після 23:00 кіно найдешевше: 35 грн у середу та 45 грн у всіх інші дні.Окрім того вже з початку вересня діє знижка -20% на великі комбо-набори.Також тут на постійній основі діють знижка для школярів, студентів і навіть пенсіонерів.А яскравим сюрпризом для любителів MARVEL стала новина про продаж унікальних коміксів на барі кінотеатру.Цього тижня у прем'єру в Multiplex виходять такі фільми:- Таємний щоденник Симона Петлюри (історичний, драма);- Монахиня (трилер, жахи, детектив);- Праведник 2 (драма, трилер).Також щосереди тут показують записи британського театру, цього тижня відбудеться показ спектаклю "Макбет: Рорі Кіннір".Квитки на фільми та театр можна придбати на сайті комплексі: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.