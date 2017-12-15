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Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла

Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
У Нововолинську мешканці 1 та 2 під’їзду колишнього гуртожитку, що по вулиці Нововолинській, 53, від ночі з п’ятниці на суботу не мають вдома електроенергії.

У холодильниках зіпсувалися продукти, в спекотну погоду немає де зберігати «молочку» для дітей, зарядити електричні пристрої, - пише Буг.

Розповідають, що значну кількість м’яса просто винесли не смітник, а в кого була можливість – віддали родичам на зберігання.

Як вдалося з’ясувати, вийшла з ладу кабельна лінія. Мешканці кажуть, чули, що проблема не виникла одразу, а існує вже певний проміжок часу. Щоб у будинку було світло, електрики переключали фази, але до тих пір, доки не залишилася одна. Тому тепер в гуртожитку з трьома під’їздами світло є лише в останньому.

Жителі бідкаються і не знають що робити. Розповідають, що зверталися до директора ЖКО Нововолинської міськради Олени Чайки, яка відповіла, що світло можливо буде через два тижні, а поки почнуть шукати місце поломки. Та щоб замінити весь кабель потрібно близько 100 тисяч гривень, а таких коштів немає. Говорять, що пропонують зібратися коштами на ремонт кабелю.

У коментарі журналісту «БУГу» Чайка зазначила, що заплатили 2815 тисяч гривень ПАТ «Волиньобленерго» за роботи з пошуку проблеми, які сьогодні, 4 вересня, розпочали.

“Займаємося цією проблемою, та швидко її не вирішити. У мешканців гуртожитку боргів на 177 тисяч гривень”, – сказала директор ЖКО.

На будинку вивісили список боржників із зазначенням суми.

Та жителі бідкаються, що повинні страждати добросовісні платники комунальних платежів через тих, хто не платить, а деякі зі списку, кажуть, померли або взагалі тут не проживають.

Проблемою також є те, як кажуть мешканці будинку, що свого часу це був гуртожиток, тому тут загальний лічильник на електроенергію. Згодом люди кімнати приватизували, а житлове приміщення передали на баланс ЖКП №2. Коли жителі хотіли зробити окремі лічильники – не дозволили. Тому незалежно якими приладами користуєшся і скільки людей фактично проживає, усі платять однакову суму з розрахунку 100 кВт за прописану особу.

Поки електрики шукають проблему, а чиновники шляхи вирішення питання, мешканці Нововолинської, 53 готові йти в кабінети, щоб їх почули.

А поки що у їхніх домівках ввечері панує романтична атмосфера. Скільки так триватиме, поки невідомо.

Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла

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Теги: Нововолинськ, електрика, скарга, вибір редактора
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