Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла





У холодильниках зіпсувалися продукти, в спекотну погоду немає де зберігати «молочку» для дітей, зарядити електричні пристрої, - пише



Розповідають, що значну кількість м’яса просто винесли не смітник, а в кого була можливість – віддали родичам на зберігання.



Як вдалося з’ясувати, вийшла з ладу кабельна лінія. Мешканці кажуть, чули, що проблема не виникла одразу, а існує вже певний проміжок часу. Щоб у будинку було світло, електрики переключали фази, але до тих пір, доки не залишилася одна. Тому тепер в гуртожитку з трьома під’їздами світло є лише в останньому.



Жителі бідкаються і не знають що робити. Розповідають, що зверталися до директора ЖКО Нововолинської міськради Олени Чайки, яка відповіла, що світло можливо буде через два тижні, а поки почнуть шукати місце поломки. Та щоб замінити весь кабель потрібно близько 100 тисяч гривень, а таких коштів немає. Говорять, що пропонують зібратися коштами на ремонт кабелю.



У коментарі журналісту «БУГу» Чайка зазначила, що заплатили 2815 тисяч гривень ПАТ «Волиньобленерго» за роботи з пошуку проблеми, які сьогодні, 4 вересня, розпочали.



“Займаємося цією проблемою, та швидко її не вирішити. У мешканців гуртожитку боргів на 177 тисяч гривень”, – сказала директор ЖКО.



На будинку вивісили список боржників із зазначенням суми.



Та жителі бідкаються, що повинні страждати добросовісні платники комунальних платежів через тих, хто не платить, а деякі зі списку, кажуть, померли або взагалі тут не проживають.



Проблемою також є те, як кажуть мешканці будинку, що свого часу це був гуртожиток, тому тут загальний лічильник на електроенергію. Згодом люди кімнати приватизували, а житлове приміщення передали на баланс ЖКП №2. Коли жителі хотіли зробити окремі лічильники – не дозволили. Тому незалежно якими приладами користуєшся і скільки людей фактично проживає, усі платять однакову суму з розрахунку 100 кВт за прописану особу.



Поки електрики шукають проблему, а чиновники шляхи вирішення питання, мешканці Нововолинської, 53 готові йти в кабінети, щоб їх почули.



А поки що у їхніх домівках ввечері панує романтична атмосфера. Скільки так триватиме, поки невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську мешканці 1 та 2 під’їзду колишнього гуртожитку, що по вулиці Нововолинській, 53, від ночі з п’ятниці на суботу не мають вдома електроенергії.У холодильниках зіпсувалися продукти, в спекотну погоду немає де зберігати «молочку» для дітей, зарядити електричні пристрої, - пише Буг Розповідають, що значну кількість м’яса просто винесли не смітник, а в кого була можливість – віддали родичам на зберігання.Як вдалося з’ясувати, вийшла з ладу кабельна лінія. Мешканці кажуть, чули, що проблема не виникла одразу, а існує вже певний проміжок часу. Щоб у будинку було світло, електрики переключали фази, але до тих пір, доки не залишилася одна. Тому тепер в гуртожитку з трьома під’їздами світло є лише в останньому.Жителі бідкаються і не знають що робити. Розповідають, що зверталися до директора ЖКО Нововолинської міськради, яка відповіла, що світло можливо буде через два тижні, а поки почнуть шукати місце поломки. Та щоб замінити весь кабель потрібно близько 100 тисяч гривень, а таких коштів немає. Говорять, що пропонують зібратися коштами на ремонт кабелю.У коментарі журналісту «БУГу» Чайка зазначила, що заплатили 2815 тисяч гривень ПАТ «Волиньобленерго» за роботи з пошуку проблеми, які сьогодні, 4 вересня, розпочали.“Займаємося цією проблемою, та швидко її не вирішити. У мешканців гуртожитку боргів на 177 тисяч гривень”, – сказала директор ЖКО.На будинку вивісили список боржників із зазначенням суми.Та жителі бідкаються, що повинні страждати добросовісні платники комунальних платежів через тих, хто не платить, а деякі зі списку, кажуть, померли або взагалі тут не проживають.Проблемою також є те, як кажуть мешканці будинку, що свого часу це був гуртожиток, тому тут загальний лічильник на електроенергію. Згодом люди кімнати приватизували, а житлове приміщення передали на баланс ЖКП №2. Коли жителі хотіли зробити окремі лічильники – не дозволили. Тому незалежно якими приладами користуєшся і скільки людей фактично проживає, усі платять однакову суму з розрахунку 100 кВт за прописану особу.Поки електрики шукають проблему, а чиновники шляхи вирішення питання, мешканці Нововолинської, 53 готові йти в кабінети, щоб їх почули.А поки що у їхніх домівках ввечері панує романтична атмосфера. Скільки так триватиме, поки невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію