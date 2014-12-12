В Україні подорожчає хліб





Про це повідомив генеральний директор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, - пишуть



"За нашими прогнозами, максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб", - сказав він.



При цьому Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 гривні/кг, що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця.



Однією з основних причин гендиректор називає нестачу пшениці 2-го і 3-го класу, яка використовується для виробництва борошна, необхідної галузі хлібопечення, і її послідовного подорожчання.



Так, за його словами, ціна на борошно вже зросла на 4% до 7,4 тис. гривень/тонна і продовжить зростання.



"Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже зросла на 700 гривень, відповідно змінилася і ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. гривень/тонна, то зараз - 7,4 тис. гривень, а "Аграрний фонд" прогнозує подальше збільшення до 7,7-7,8 тис. гривень/тонна. Це, звичайно, вплине на зростання цін на хліб", - наголосив Васильченко.



Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і заробітної плати.



Васильченко зазначив, що в січні-липні ціни на хліб в середньому зросли на 1-1,5% щомісяця.



Крім того, він повідомив, що 30 серпня відбулася запланована зустріч представників галузі переробки зерна та Міністерства аграрної політики і продовольства.



За словами Васильченка, міністерство обіцяло стримувати ціни на хліб і борошно, але конкретних ідей і стратегій не висловлювало.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" прогнозує, що ціни на хліб в середньому зростуть на 10% до кінця 2018 року.Про це повідомив генеральний директор "Укрхлібпрому", - пишуть Українські новини "За нашими прогнозами, максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб", - сказав він.При цьому Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 гривні/кг, що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця.Однією з основних причин гендиректор називає нестачу пшениці 2-го і 3-го класу, яка використовується для виробництва борошна, необхідної галузі хлібопечення, і її послідовного подорожчання.Так, за його словами, ціна на борошно вже зросла на 4% до 7,4 тис. гривень/тонна і продовжить зростання."Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже зросла на 700 гривень, відповідно змінилася і ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. гривень/тонна, то зараз - 7,4 тис. гривень, а "Аграрний фонд" прогнозує подальше збільшення до 7,7-7,8 тис. гривень/тонна. Це, звичайно, вплине на зростання цін на хліб", - наголосив Васильченко.Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і заробітної плати.Васильченко зазначив, що в січні-липні ціни на хліб в середньому зросли на 1-1,5% щомісяця.Крім того, він повідомив, що 30 серпня відбулася запланована зустріч представників галузі переробки зерна та Міністерства аграрної політики і продовольства.За словами Васильченка, міністерство обіцяло стримувати ціни на хліб і борошно, але конкретних ідей і стратегій не висловлювало.

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