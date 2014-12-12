В Україні подорожчає хліб
Сьогодні, 13:45
Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" прогнозує, що ціни на хліб в середньому зростуть на 10% до кінця 2018 року.
Про це повідомив генеральний директор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, - пишуть Українські новини.
"За нашими прогнозами, максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб", - сказав він.
При цьому Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 гривні/кг, що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця.
Однією з основних причин гендиректор називає нестачу пшениці 2-го і 3-го класу, яка використовується для виробництва борошна, необхідної галузі хлібопечення, і її послідовного подорожчання.
Так, за його словами, ціна на борошно вже зросла на 4% до 7,4 тис. гривень/тонна і продовжить зростання.
"Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже зросла на 700 гривень, відповідно змінилася і ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. гривень/тонна, то зараз - 7,4 тис. гривень, а "Аграрний фонд" прогнозує подальше збільшення до 7,7-7,8 тис. гривень/тонна. Це, звичайно, вплине на зростання цін на хліб", - наголосив Васильченко.
Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і заробітної плати.
Васильченко зазначив, що в січні-липні ціни на хліб в середньому зросли на 1-1,5% щомісяця.
Крім того, він повідомив, що 30 серпня відбулася запланована зустріч представників галузі переробки зерна та Міністерства аграрної політики і продовольства.
За словами Васильченка, міністерство обіцяло стримувати ціни на хліб і борошно, але конкретних ідей і стратегій не висловлювало.
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Про це повідомив генеральний директор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, - пишуть Українські новини.
"За нашими прогнозами, максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб", - сказав він.
При цьому Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 гривні/кг, що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця.
Однією з основних причин гендиректор називає нестачу пшениці 2-го і 3-го класу, яка використовується для виробництва борошна, необхідної галузі хлібопечення, і її послідовного подорожчання.
Так, за його словами, ціна на борошно вже зросла на 4% до 7,4 тис. гривень/тонна і продовжить зростання.
"Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже зросла на 700 гривень, відповідно змінилася і ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. гривень/тонна, то зараз - 7,4 тис. гривень, а "Аграрний фонд" прогнозує подальше збільшення до 7,7-7,8 тис. гривень/тонна. Це, звичайно, вплине на зростання цін на хліб", - наголосив Васильченко.
Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і заробітної плати.
Васильченко зазначив, що в січні-липні ціни на хліб в середньому зросли на 1-1,5% щомісяця.
Крім того, він повідомив, що 30 серпня відбулася запланована зустріч представників галузі переробки зерна та Міністерства аграрної політики і продовольства.
За словами Васильченка, міністерство обіцяло стримувати ціни на хліб і борошно, але конкретних ідей і стратегій не висловлювало.
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Коментарі 1
Страна парадоксов! Чем выше урожай зерновых, тем выше цены на хлеб! Такого нет нигде в мире! Подозреваю, что масса посредников типа "Хлеб Украины" никак не хочет остаться без огромной маржи! А ведь в ЕС очень эффективно действует один из важнейших рычагов стабильности цен: в цепочке производитель-покупатель цена для покупателя может вырасти максимум на 3,8%. Это для всех посредников! И они, эти алчные посредники, и делят между собой эти 3,8%! А если кому-то вздумается перейти этот порог, то в отношении виновника незамедлительно следуют драконовские меры от антимонопольного комитета. И виновник практически сразу же разоряется! А теперь кто-нибудь может мне сказать что-нибудь положительное о роли антимонопольного комитета Украины в сдерживании роста цен?! Этот комитет практически всегда наказывает виновников роста цен смешными штрафами: в гривнах это составляет миллион-другой. Для барыг заплатить такой штраф - это все равно, что для обычного гражданина потратиться на пачку сигарет. Отсюда вывод: комитетчики состоят в сговоре с барыгами, именно поэтому растет цена на бензин при падении мировых цен на нефть, цена на хлеб при хорошем урожае. Упыри! Причем одни упыри, меняя других, клянутся не красть именем Украины.
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