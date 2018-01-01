Захоплюється футболом і карате: волинян закликають привітати сина загиблого Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– черговий іменинник із числа діток Небесного Легіону – уже за кілька днів зустріне 9-ий день народження. Він – син захисника України, старшого лейтенанта Г, після смерті якого дружина Світлана лишилась одна з трьома дітьми без годувальника сім’ї. Богдан є середньою дитиною у родині.Цього року хлопець пішов уже до 4-го класу. Математика, природознавство, малювання – це далеко не повний перелік шкільних предметів, які до вподоби нашому імениннику. Єдиний мінус – англійська мова, яка хлопцеві дається дуже важко, а допомогти у її вивченні немає кому. І, так як Богдан дуже справедливий, а відповідно і легко ранимий, одна маленька невдача на уроках з англійської може серйозно перекреслити його відношення до шкільної освіти, особливо коли діти в класі насміхаються з невдач. Тож напередодні навчального року мама змушена була звернутися за допомогою до репетитора. Старша сестра нашого іменинника працює вчителем, тому завжди допомагає йому з домашнім завданням і контролює, щоб він, бува, щось не забувся. Богдан же, у свою чергу, слухається її, так як саме сестра, а ще звісно матуся, є для нього найбільшими авторитетами, а він має подавати хороший приклад для молодшого братика Василька. А поміж художньої літератури хлопець залюбки читає енциклопедію про риб та книги про автомобілі.Захопленням усього Богданового життя був, є і надалі залишиться футбол. Хлопець безмежно любить спорт, тож залюбки проміняв минулорічний гурток з малювання на заняття у футбольному клубі с. Княгининок. І у свій вільний час Богдан м’яча із рук не випускає: у нього є багато друзів, однокласників та сусідів приблизно його віку, з якими все літо провели разом, ходили в гості одне до одного, та й футбол ганяли на подвір’ї. Уже другий рік наш іменинник займається у секції карате, нині здобув білий та жовтий пояси, і такі успіхи не можуть не тішити неньку.Як видно, дні у хлопця дуже насичені: школа, заняття у секціях через день, потім домашні завдання. Та коли часом захочеться себе пожаліти, то згадує Богдан свою матусю, яка крутиться, як білка в колесі, аби їх з братиком зростити, дати гарну освіту та можливості для гідного життя – і відразу жаль десь проходить, а натомість приходять заповзятість та тверда рішучість. Богдан ще й з радістю допомагає своїй матусі, яка працює дільничою сестрою у КЗ “Луцька міська дитяча поліклініка”. Хлопчик точно знає, що мама приходить додому втомлена після роботи і потребує уваги від своїх маленьких помічників-синочків. Богдан говорить, що у нього найкраща матуся, справжня красуня, найкраща сім’я, усі дуже дружні, і живуть вони у найкращій та найбагатшій країні світу - Україні.Хлопець давно не дивиться мультфільми, тепер на планшеті він переглядає лише футбольні матчі. Що вже й говорити про його фаворитів серед знаменитостей! Біографію свого кумира, португальського футболіста Кріштіану Роналду, який нині грає за ФК «Ювентус», Богдан готовий розказати практично від початку його футбольної кар’єри і по цей час. Тому й не дивно, що у майбутньому хлопець сам мріє грати у футбол перед багаточисельною публікою на великих стадіонах. Інша мрія, більш практична та легша до реалізації, – присвятити себе захисту простих громадян, забезпечувати спокій своїм рідним, ставши поліцейським. Але для цього потрібне добре здоров’я та нормальне харчування. І, хоча на кухні Богдан ще сам не справляється, та залюбки допомагає матусі готувати свої улюблені справи – сирники, вареники та млинці з сиром або ж молочні каші.Хоч Богдан жвавий та непосидючий, та має він певні проблеми зі здоров’ям – грижу білої лінії живота, яка, на сьогоднішній день вважається досить рідкісним явищем серед дітей (0,8% випадків). Консервативного лікування цього захворювання, на жаль, не існує, тому потрібне хірургічне втручання, аби не було утиску грижі. Окрім того, ще з першого класу хлопець змушений носити окуляри для читання, так як одне око має гостроту зору 0,8.Вдома у нашого іменинника є його улюблениця - кицька Ася, яка з великим задоволенням грається з хлопцями, а вони за нею доглядають та годують. А цього року братики від неї ще й поповнення отримали, котика Пушика: як жартує мама, щоб кожному було з ким спати і не сварилися. Також у Богдана в кімнаті просто перед ліжком стоїть акваріум, подарунок волонтерів, в якому живуть чудові маленькі рибки (от і недавно мама поповнила їх колекцію новими екземплярами). І основне завдання хлопця (попри годування рибок) – пильнувати мешканців акваріума від киці.Цього літа Богдан з Васильком та мамою відпочивали у християнському таборі в Заліссі, поблизу с. Урвенна Рівненської обл., де хлопцям найбільше припали до душі вуличні розваги, особливо підвісні канатні дороги. А згодом, завдяки зусиллям волонтерів, хлопець відпочивав за кордоном у Данії. Тут його вразило абсолютно все: люди та їхня надзвичайна гостинність, розваги, та понад усе американські гірки у Леголенді.Нині ж Богдан дуже активно готується до святкування дня народження: уже планує, кого зі своїх друзів має запросити, обдумує меню та дозвілля на заході. А мама каже, що особливих потреб у іменинника немає, так як усім необхідним дітей змушена забезпечувати самостійно. Але згодилися б штани (можна й на виріст), бо такі речі зайвими ніколи не бувають.: Гаврилюк Богдан. Невдовзі 9 років (08.09.2009). Луцький р-н. Зріст: 130; Розмір взуття: 34Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд