У Луцьку влаштують мітинг під стінами міськради
Сьогодні, 14:27
У Луцьку 5 вересня планують організувати мітинг під стінами міської ради, аби влада допомогла організувати достатнє транспортне сполучення до дачного масиву "Промінь".
Про це написала Галина Шкорубська у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Прошу жителів дачного масиву "Промінь", підтримати маленький мітинг біля стін міської ради 5 вересня 2018 року на 10 годину ранку. Будемо просити владу допомогти нам з транспортом", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у червні під час виконкому прийняли рішення про те, що замість маршруту №4, з перевізником якого розірвали договір, до дачного масиву у селі Промінь курсуватиме маршрут № 9а.
Підприємець відмовився обслуговувати маршрут №4, так як не має достатньої кількості транспортних засобів. Тож вирішили дещо змінити маршрут № 9а. Утім, люди нарікають, що маршрутки їздять лише зранку та ввечері. Тож дістатися кудись протягом дня майже нереально.
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Про це написала Галина Шкорубська у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Прошу жителів дачного масиву "Промінь", підтримати маленький мітинг біля стін міської ради 5 вересня 2018 року на 10 годину ранку. Будемо просити владу допомогти нам з транспортом", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у червні під час виконкому прийняли рішення про те, що замість маршруту №4, з перевізником якого розірвали договір, до дачного масиву у селі Промінь курсуватиме маршрут № 9а.
Підприємець відмовився обслуговувати маршрут №4, так як не має достатньої кількості транспортних засобів. Тож вирішили дещо змінити маршрут № 9а. Утім, люди нарікають, що маршрутки їздять лише зранку та ввечері. Тож дістатися кудись протягом дня майже нереально.
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