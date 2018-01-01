У луцькому дитсадку №17 відкрили додаткову групу. ФОТО

У луцькому дитячому садочку №17 “Жайворонок” відкрили додаткову дитячу групу для дітей віком до трьох років.Це перша група, яку вдалося відкрити цьогоріч у закладах дошкільної освіти міста, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, з 1 вересня у цьому закладі функціонує 6 вікових груп, у яких виховується 181 дитина.На відкриття дитячої групи завітали представники влади та освіти.Для відновлення І молодшої групи з міського бюджету було спрямовано 870 тис. грн, з них: 680 тис грн для проведення ремонтних робіт та 190 тис грн для придбання обладнання - меблів, посуду, комплектів постільної білизни. Також введено 5,5 штатних одиниць.