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Гоп-стоп по-луцьки: зловили банду, яка побила і пограбувала чоловіка. ВІДЕО

Гоп-стоп по-луцьки: зловили банду, яка побила і пограбувала чоловіка. ВІДЕО
У Луцьку затримали грабіжників, які поцупили телефон у чоловіка.

3 веерсня вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення про грабіж у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

На вулиці Хурсенка невідомі чоловіки нанесли тілесні ушкодження мешканцеві і забрали мобільний телефон.

4 осіб, які підходили під орієнтування, полісмени виявили практично одразу. Їх освідували та доставили у відділ поліції для встановлення подальших обставин.

Однак наразі заяв та проваджень по даному факту немає.


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Теги: грабіж, кримінал, поліція
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