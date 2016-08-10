Гоп-стоп по-луцьки: зловили банду, яка побила і пограбувала чоловіка. ВІДЕО





3 веерсня вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення про грабіж у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



На вулиці Хурсенка невідомі чоловіки нанесли тілесні ушкодження мешканцеві і забрали мобільний телефон.



4 осіб, які підходили під орієнтування, полісмени виявили практично одразу. Їх освідували та доставили у відділ поліції для встановлення подальших обставин.



Однак наразі заяв та проваджень по даному факту немає.





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