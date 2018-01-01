вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на 100 тисяч

Судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на 100 тисяч
У Нововолинську судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на загальну суму 107 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури
затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному
провадженні про вчинення 36-річним мешканцем шахтарського міста низки крадіжок, у тому числі з проникненням у житло чи інше приміщення (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України).

Неодноразово судимий до того чоловік, щодо якого в суді слухаються дві справи про вчинення ним крадіжок, скоював нові злочини.

З грудня 2017 по кінець липня 2018 року він вчинив 12 крадіжок у
Нововолинську.

Злодій крав одяг з хімчисток, побутову техніку,
гроші та цінності з квартир, метал з території підприємств, барсетки, мобільні телефони, інструменти та продукти харчування з автомобілів, велосипеди з під’їздів.

Усього потерпілим він завдав матеріальної шкоди на майже 107 тисяч гривень.

Наразі чоловік взятий під варту і невдовзі вкотре постане перед судом, який обере йому міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, прокуратура, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
На Волині судитимуть «наркобаригу»
Сьогодні, 15:42
Судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на 100 тисяч
Сьогодні, 15:21
Гоп-стоп по-луцьки: зловили банду, яка побила і пограбувала чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд Колишній технічний директор ДП «Волиньвугілля» піде під суд
23 серпень, 09:55
Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років
17 серпень, 15:04
У фірми відібрали землю в заказнику на Волині У фірми відібрали землю в заказнику на Волині
09 серпень, 07:06
Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
17 липень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці
Сьогодні, 16:02
 0
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:51
 0
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8