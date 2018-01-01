Судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на 100 тисяч

У Нововолинську судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на загальну суму 107 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратуризатвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальномупровадженні про вчинення 36-річним мешканцем шахтарського міста низки крадіжок, у тому числі з проникненням у житло чи інше приміщення (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України).Неодноразово судимий до того чоловік, щодо якого в суді слухаються дві справи про вчинення ним крадіжок, скоював нові злочини.З грудня 2017 по кінець липня 2018 року він вчинив 12 крадіжок уНововолинську.Злодій крав одяг з хімчисток, побутову техніку,гроші та цінності з квартир, метал з території підприємств, барсетки, мобільні телефони, інструменти та продукти харчування з автомобілів, велосипеди з під’їздів.Усього потерпілим він завдав матеріальної шкоди на майже 107 тисяч гривень.Наразі чоловік взятий під варту і невдовзі вкотре постане перед судом, який обере йому міру покарання.