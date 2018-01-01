«Ты меня не тролль»: луцькі студентки переспівали Надю Дорофеєву. ВІДЕО





Про це повідомляє



Так, луцькі студентки записали оригінальний кавер на хіт відомого українського гурту.



Марія Стаднюк та Христина Войтюк виклали на сторінках в Інстаграмі авторську варіацію на пісню гурту «Время и Стекло».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з'явилося оригінальне відео, на якому луцькі студентки заспівали кавер на пісню гурту «Время и Стекло».Про це повідомляє Таблоїд Волині Так, луцькі студентки записали оригінальний кавер на хіт відомого українського гурту.тавиклали на сторінках в Інстаграмі авторську варіацію на пісню гурту «Время и Стекло».

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