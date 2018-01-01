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«Ты меня не тролль»: луцькі студентки переспівали Надю Дорофеєву. ВІДЕО

«Ты меня не тролль»: луцькі студентки переспівали Надю Дорофеєву. ВІДЕО
В мережі з'явилося оригінальне відео, на якому луцькі студентки заспівали кавер на пісню гурту «Время и Стекло».

Про це повідомляє Таблоїд Волині.

Так, луцькі студентки записали оригінальний кавер на хіт відомого українського гурту.

Марія Стаднюк та Христина Войтюк виклали на сторінках в Інстаграмі авторську варіацію на пісню гурту «Время и Стекло».


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Теги: Время и Стекло, кавер, Луцьк
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