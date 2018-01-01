«Ты меня не тролль»: луцькі студентки переспівали Надю Дорофеєву. ВІДЕО
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В мережі з'явилося оригінальне відео, на якому луцькі студентки заспівали кавер на пісню гурту «Время и Стекло».
Про це повідомляє Таблоїд Волині.
Так, луцькі студентки записали оригінальний кавер на хіт відомого українського гурту.
Марія Стаднюк та Христина Войтюк виклали на сторінках в Інстаграмі авторську варіацію на пісню гурту «Время и Стекло».
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Про це повідомляє Таблоїд Волині.
Так, луцькі студентки записали оригінальний кавер на хіт відомого українського гурту.
Марія Стаднюк та Христина Войтюк виклали на сторінках в Інстаграмі авторську варіацію на пісню гурту «Время и Стекло».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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