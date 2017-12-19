В Україні запустили реєстр медоглядів





Про це повідомила у вівторок прес-служба Міністерства охорони здоров’я, - пишуть



Відзначається, що подібне нововведення має впорядкувати професійні медогляди і унеможливити підробку медичних довідок і санітарних книжок.



"Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, і декретованих осіб – вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі. Тепер такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі", – сказано в повідомленні.



Крім цього, в МОЗ зазначили, що такі огляди українці проходитимуть виключно в установах охорони здоров’я, а їхні дані будуть автоматично відображатися в електронній системі. Довідку-дублікат про проходження медогляду можна буде отримати безкоштовно.



Планується, що з часом єдиний реєстр медоглядів буде інтегровано в систему Електронне здоров’я. Зараз же запущено мобільний додаток Медичні огляди, за допомогою якого контролюючі органи перевірятимуть легітимність конкретного медогляду.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я представило оновлені санітарні правила для шкіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з вересня розпочала свою роботу єдина електронна система професійних медичних оглядів.Про це повідомила у вівторок прес-служба Міністерства охорони здоров’я, - пишуть Факти Відзначається, що подібне нововведення має впорядкувати професійні медогляди і унеможливити підробку медичних довідок і санітарних книжок."Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, і декретованих осіб – вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі. Тепер такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів – надійно захищеній електронній системі", – сказано в повідомленні.Крім цього, в МОЗ зазначили, що такі огляди українці проходитимуть виключно в установах охорони здоров’я, а їхні дані будуть автоматично відображатися в електронній системі. Довідку-дублікат про проходження медогляду можна буде отримати безкоштовно.Планується, що з часом єдиний реєстр медоглядів буде інтегровано в систему Електронне здоров’я. Зараз же запущено мобільний додаток Медичні огляди, за допомогою якого контролюючі органи перевірятимуть легітимність конкретного медогляду.Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я представило оновлені санітарні правила для шкіл.

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