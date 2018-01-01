На Волині судитимуть «наркобаригу»

30-річного мешканця Нововолинська судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини – амфетаміну.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Судимий у квітні 2018 року за незаконне поводження зі зброєю чоловік, під час іспитового строку вчиняв наркозлочини.Правоохоронцями упродовж червня-липня 2018 року задокументували три факти збуту ним психотропів волинянам.У ході ж санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника також знайшли підготовлені до збуту пакетики з амфетаміном.Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.