На Волині судитимуть «наркобаригу»
Сьогодні, 15:42
30-річного мешканця Нововолинська судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини – амфетаміну.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Судимий у квітні 2018 року за незаконне поводження зі зброєю чоловік, під час іспитового строку вчиняв наркозлочини.
Правоохоронцями упродовж червня-липня 2018 року задокументували три факти збуту ним психотропів волинянам.
У ході ж санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника також знайшли підготовлені до збуту пакетики з амфетаміном.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Судимий у квітні 2018 року за незаконне поводження зі зброєю чоловік, під час іспитового строку вчиняв наркозлочини.
Правоохоронцями упродовж червня-липня 2018 року задокументували три факти збуту ним психотропів волинянам.
У ході ж санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника також знайшли підготовлені до збуту пакетики з амфетаміном.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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