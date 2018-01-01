Віртуальна реальність у «ПортCity»*
Сьогодні, 16:46
Виходьте за рамки реальності разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».
Завдяки «Віртуальній реальності» пропонуємо розширити горизонти та насолодитися дивовижними світами.
Інколи так цікаво забути про реальність та відправитися у незабутню подорож у віртуальну реальність, щоб досхочу повеселитися або отримати відчуття екстриму.
«Віртуальна реальність» - це ще один шанс для експериментів.
Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
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Завдяки «Віртуальній реальності» пропонуємо розширити горизонти та насолодитися дивовижними світами.
Інколи так цікаво забути про реальність та відправитися у незабутню подорож у віртуальну реальність, щоб досхочу повеселитися або отримати відчуття екстриму.
«Віртуальна реальність» - це ще один шанс для експериментів.
Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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