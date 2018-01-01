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Віртуальна реальність у «ПортCity»*

Віртуальна реальність у «ПортCity»*
Виходьте за рамки реальності разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».

Завдяки «Віртуальній реальності» пропонуємо розширити горизонти та насолодитися дивовижними світами.

Інколи так цікаво забути про реальність та відправитися у незабутню подорож у віртуальну реальність, щоб досхочу повеселитися або отримати відчуття екстриму.

«Віртуальна реальність» - це ще один шанс для експериментів.

Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!

Віртуальна реальність у «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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