Віртуальна реальність у «ПортCity»*

Виходьте за рамки реальності разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».Завдяки «Віртуальній реальності» пропонуємо розширити горизонти та насолодитися дивовижними світами.Інколи так цікаво забути про реальність та відправитися у незабутню подорож у віртуальну реальність, щоб досхочу повеселитися або отримати відчуття екстриму.«Віртуальна реальність» - це ще один шанс для експериментів.Чекаємо на Вас у ТРЦ «ПортCity»!