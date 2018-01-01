Державні компенсації та пільгове кредитування: можливості для волинських аграріїв*

Найбільше багатство нашої країни - земля. Завдяки родючому ґрунту та сприятливому клімату українці не тільки годують свої сім’ї, але й заробляють на життя, продають продукцію сільського господарства на експорт та покращують імідж України як аграрної держави. Для того, аби аграрії могли комфортно провадити бізнес та динамічно розвиватися, ПриватБанк пропонує низку можливостей для сільгоспвиробників.ПриватБанк кредитує фермерів за трьома пільговими програмами: «АгроКУБ», «Лізинг сільгосптехніки» та «Агросезон». Окрім того, ПриватБанк - уповноважений банк щодо компенсації з держбюджету 25% вартості придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. А невеликі фермерські господарства з посівними площами до 500 гектарів та річною виручкою до 15 млн грн або кооперативи з площами до 1 000 гектарів зможуть відшкодувати майже половину затрачених коштів - аж 40%.Торік на Волині стартувала програма фінансування «АгроКУБ». Вона орієнтована на потреби клієнтів малого та середнього агробізнесу і передбачає швидке отримання кредиту (кілька днів) на суму до 1 мільйона гривень при ставці лише 1,8% на місяць. Її особливістю є ще й те, що протягом першого півріччя фермер виплачуватиме тільки відсотки, наступні 6 місяців – суму боргу з відсотками рівними частинами. Ще однією перевагою такої форми кредиту є те, що вдруге його можна оформити, не чекаючи повного погашення першого. Щоб отримати фінансування, необхідно заповнити заявку на сайті проекту «Країна успішного бізнесу» kub.pb.ua.Іще одна програма, спрямована на допомогу аграріям, - «Лізинг сільгосптехніки». Термін лізингу становить 5 років, а сума – від 200 000 до 300 мільйонів гривень. Відсоткова ставка становитиме від 3 % річних.Придбати у лізинг можна як нову техніку, так і ту, що була у вжитку. Авансовий платіж на нову складатиме 20% від вартості для вітчизняної техніки та 30% від вартості техніки імпортного виробництва. Аванс на вживане імпортне обладнання становитиме 30% від вартості. Розрахувати платежі за договором лізингу можна на офіційному сайті ПриватБанку. Для отримання фінансування не потрібно додаткової застави, дострокове погашення – безкоштовно.Кредитна лінія «Агросезон» передбачає фінансування аграріїв протягом поточного сільськогосподарського циклу від 500 000 до 20 000 000 грн. Це принципово новий банківський продукт. Аграріїв кредитують під закупку посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, на ремонт сільгосптехніки, обладнання тощо.Погасити такий кредит можна за гнучким графіком з урахуванням сезонного характеру - борг можна розділити на конкретні місяці, зручні для аграрія для здійснення виплат. Так, отримати кошти можна протягом березня-листопада, а погашення відбувається протягом грудня-лютого. Відсоткова ставка за цією програмою складатиме 19% річних.Для українського агробізнесу діє спеціальна програма з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва з компенсацією 25% її вартості з держбюджету. ПриватБанк став уповноваженим банком державної програми компенсації, через який повинна проводитися оплата техніки та обладнання.Окрім того, для господарств з посівними площами до 500 гектарів та річним прибутком до 15 мільйонів гривень або кооперативів з площами до 1 000 гектарів діє прогарма відшкодування 40% витрачених коштів.Консультації щодо кредитування аграріїв можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині, або ж на офіційному сайті банку. Окрім того, сільгоспвиробники можуть замовити зустріч зі спеціалістом банку за безкоштовним номером 3700.