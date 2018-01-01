На Волині у виховній колонії пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У Ковельській виховній колонії пролунав перший дзвоник.
Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.
"Швидко промайнули літні канікули для вихованців ДУ «Ковельська виховна колонія». Адже цей період теж був для них насиченим. Це і фестиваль художньої самодіяльності серед засуджених «Червона калина», до якої готувалися досить сумлінно, і літня Спартакіада серед неповнолітніх засуджених, а ще два тижневі християнські табори та багато інших заходів", - йдется у дописі.
Вихованців загальноосвітньої школи №14 Державної установи Ковельська виховна колонія вишикували на плацу школи. Директор школи Володимир Кавюк відкрив урочисту лінійку, приурочену до початку нового навчального року.
Зі словами вітання до учнів звернувся заступник начальника Державної установи «Ковельська виховна колонія» Юрій Філаретов, який привітав вихованців із початком нового навчального року та учням побажав успіхів у навчанні.
Вітала учнів з нагоди свята і вчитель школи Валентина Андрощук. Зі словами вітання та усіляких побажань на адресу вчителів школи виступили учні 11-го класу Владислав Філь та Денис Кметь.
І ось пролунав 1 дзвоник нового навчального року, який закликав вихованців школи за парти.
"А ще було фотографування учнів на шкільному подвір'ї та був проведений перший загальношкільний урок на тему "Прагнемо миру", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.
"Швидко промайнули літні канікули для вихованців ДУ «Ковельська виховна колонія». Адже цей період теж був для них насиченим. Це і фестиваль художньої самодіяльності серед засуджених «Червона калина», до якої готувалися досить сумлінно, і літня Спартакіада серед неповнолітніх засуджених, а ще два тижневі християнські табори та багато інших заходів", - йдется у дописі.
Вихованців загальноосвітньої школи №14 Державної установи Ковельська виховна колонія вишикували на плацу школи. Директор школи Володимир Кавюк відкрив урочисту лінійку, приурочену до початку нового навчального року.
Зі словами вітання до учнів звернувся заступник начальника Державної установи «Ковельська виховна колонія» Юрій Філаретов, який привітав вихованців із початком нового навчального року та учням побажав успіхів у навчанні.
Вітала учнів з нагоди свята і вчитель школи Валентина Андрощук. Зі словами вітання та усіляких побажань на адресу вчителів школи виступили учні 11-го класу Владислав Філь та Денис Кметь.
І ось пролунав 1 дзвоник нового навчального року, який закликав вихованців школи за парти.
"А ще було фотографування учнів на шкільному подвір'ї та був проведений перший загальношкільний урок на тему "Прагнемо миру", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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