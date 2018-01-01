Луцьк купить «секон-хенд» тролейбуси з Європи
Сьогодні, 17:20
У Луцьку оголосили тендер на закупівлю тролейбусів з Євросоюзу або країн Шенгенської зони.
Про це йдеться на платформі електронних закупівель ProZorro.
Для міста хочуть купити 4 тролейбуси з низькою підлогою загальною вартістю 4 мільйони гривень.
Виробництво "рогатих" має бути не раніше 1997 року. Тролейбуси повинні мати паспорти (формуляри або інші, аналогічні за суттю, документи підприємства електротранспорту країни ЄС або країн Шенгенської зони) з відмітками про проходження ремонту тролейбусів, випробувань електричної частини транспорту.
Довжина тролейбуса має бути не більше 18000 мм, ширина - не більше 2500 мм.
Доправити "рогатих" до Луцька мають до 14 грудня.
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Про це йдеться на платформі електронних закупівель ProZorro.
Для міста хочуть купити 4 тролейбуси з низькою підлогою загальною вартістю 4 мільйони гривень.
Виробництво "рогатих" має бути не раніше 1997 року. Тролейбуси повинні мати паспорти (формуляри або інші, аналогічні за суттю, документи підприємства електротранспорту країни ЄС або країн Шенгенської зони) з відмітками про проходження ремонту тролейбусів, випробувань електричної частини транспорту.
Довжина тролейбуса має бути не більше 18000 мм, ширина - не більше 2500 мм.
Доправити "рогатих" до Луцька мають до 14 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вся страна уже оделась и обулась в европейский секонд-хэнд! Если бы не б/у барахло - люди давно ходили бы в обветшалой одежке. Такая вот евроинтеграция...Теперь еще и в машинах б/у будем кататься...Главное-чтобы током не било, а в остальном стерпится. Наш люд терпеливый. Владельцы крутых джипов тоже скоро будут на "рогатых" ездить - при цене 50 грн. за литр бензин станет роскошью. А кормчий правительства рекомендует музыкальные треки всем слушать. Вразуми их, Господи!
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