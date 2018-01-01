Луцьк купить «секон-хенд» тролейбуси з Європи

У Луцьку оголосили тендер на закупівлю тролейбусів з Євросоюзу або країн Шенгенської зони.Про це йдеться на платформі електронних закупівель ProZorro.Для міста хочуть купити 4 тролейбуси з низькою підлогою загальною вартістю 4 мільйони гривень.Виробництво "рогатих" має бути не раніше 1997 року. Тролейбуси повинні мати паспорти (формуляри або інші, аналогічні за суттю, документи підприємства електротранспорту країни ЄС або країн Шенгенської зони) з відмітками про проходження ремонту тролейбусів, випробувань електричної частини транспорту.Довжина тролейбуса має бути не більше 18000 мм, ширина - не більше 2500 мм.Доправити "рогатих" до Луцька мають до 14 грудня.