У Луцьку біля дитячої залізниці з'явиться майданчик для вигулу собак
Сьогодні, 17:58
У Луцьку біля дитячої залізниці збудують майданчик для вигулу собак.
Це обіцяють зробити до кінця року, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
Нагадаємо, у травні група лучан перемогла у конкурсі місцевих ініціатив та отримала можливість витратити 50 тисяч гривень на облаштування місця для вигулу чотирилапих.
Незважаючи на те, що місце за Палацом учнівської молоді було визначене у відповідному плані, з’ясувалося, що ця територія – у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця».
«Місце самого майданчика трохи змістили», - каже Юрій Крась.
«Зараз справа на стадії закупівлі матеріалів. Роботи з облаштування виконуватимуть самі переможці конкурсу, адже 10 відсотків має становити внесок ініціативної групи», - повідомив чиновник.
Детальніше - у сюжеті.
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Це обіцяють зробити до кінця року, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.
Нагадаємо, у травні група лучан перемогла у конкурсі місцевих ініціатив та отримала можливість витратити 50 тисяч гривень на облаштування місця для вигулу чотирилапих.
Незважаючи на те, що місце за Палацом учнівської молоді було визначене у відповідному плані, з’ясувалося, що ця територія – у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця».
«Місце самого майданчика трохи змістили», - каже Юрій Крась.
«Зараз справа на стадії закупівлі матеріалів. Роботи з облаштування виконуватимуть самі переможці конкурсу, адже 10 відсотків має становити внесок ініціативної групи», - повідомив чиновник.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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