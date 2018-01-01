У Луцьку біля дитячої залізниці з'явиться майданчик для вигулу собак

У Луцьку біля дитячої залізниці збудують майданчик для вигулу собак.Це обіцяють зробити до кінця року, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радиНагадаємо, у травні група лучан перемогла у конкурсі місцевих ініціатив та отримала можливість витратити 50 тисяч гривень на облаштування місця для вигулу чотирилапих.Незважаючи на те, що місце за Палацом учнівської молоді було визначене у відповідному плані, з’ясувалося, що ця територія – у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця».«Місце самого майданчика трохи змістили», - каже Юрій Крась.«Зараз справа на стадії закупівлі матеріалів. Роботи з облаштування виконуватимуть самі переможці конкурсу, адже 10 відсотків має становити внесок ініціативної групи», - повідомив чиновник.Детальніше - у сюжеті.