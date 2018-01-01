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У Луцьку біля дитячої залізниці з'явиться майданчик для вигулу собак

У Луцьку біля дитячої залізниці з'явиться майданчик для вигулу собак
У Луцьку біля дитячої залізниці збудують майданчик для вигулу собак.

Це обіцяють зробити до кінця року, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.

Нагадаємо, у травні група лучан перемогла у конкурсі місцевих ініціатив та отримала можливість витратити 50 тисяч гривень на облаштування місця для вигулу чотирилапих.

Незважаючи на те, що місце за Палацом учнівської молоді було визначене у відповідному плані, з’ясувалося, що ця територія – у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця».

«Місце самого майданчика трохи змістили», - каже Юрій Крась.

«Зараз справа на стадії закупівлі матеріалів. Роботи з облаштування виконуватимуть самі переможці конкурсу, адже 10 відсотків має становити внесок ініціативної групи», - повідомив чиновник.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: собаки, тварини, вигул
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