Історії про хабарі та журналістські будні: з лучанами поспілкувався відомий телеведучий

Відомий український журналіст, радіо- і телеведучий, медіаекспертзустрівся з лучанами – майже дві години він розповідав про свій досвід роботи у ЗМІ та відповідав на запитання зацікавлених гостей зустрічі.Публічна лекція, організована Громадянським Рухом "СВІДОМІ", відбулася 4 вересня у розважальному центрі «Промінь»Послухати експерта прийшло чимало людей, тому зал «Променя» був повним ущерть. Координатор проекту «Школа свідомого громадянина» та модератор заходурозповіла, що зустріч влаштували у традиційному форматі. Тому після лекції зацікавлені зможуть поставити Куликову запитання.«Я можу до завтрашнього ранку перераховувати його регалії, але для мене це одна із найскромніших людей, яких я знаю», - розповіла Падалко. За її словами, за 2 роки, відколи вона познайомилася із Куликовим, їй не доводилося зустрічати глибших та скромніших людей. Окрім того, модератор додала, що спікер сьогодні спеціально приїхав із Києва, аби поспілкуватися із містянами та сьогодні ж повертається до Києва. Тому Куликов заради цієї зустрічі «намотав» тисячу кілометрів.Після коротких оплесків журналіст та медіаексперт розповів про свою родину, роботу на телебаченні та те, чому радіо «найближче» до людей, а також про своє хобі. Куликов пригадав чимало цікавих історій про те, як із «міжнародника» перетворився на журналіста та розповів про табу, із якими стикався під час роботи на телеканалах.Після майже півторигодинної лекції знайшлося чимало охочих поставити спікеру запитання, тож ще тривалий час спілкування відбувалося у формі діалогу. Опісля Куликов подарував авторам найцікавіших питань книги та диск, а наприкінці зробили вже традиційне спільне фото.Співорганізатор «Школи свідомого громадянина»розповіла, що лектори, які приходять поспілкуватися із лучанами, – соціально відповідальні люди, які постійно прагнуть самовдосконалення та готові ділитися своїм досвідом.«Андрій Куликов – непересічна особистість на українських теренах. На мою думку, це людина із великої літери, яка вже досягла висот, і, я впевнена, на цьому не зупиниться. Найважливіше – що це щира, відверта людина, яка є справжнім професіоналом своєї справи. Якщо він у чомусь некомпетентний, то не береться про це говорити, ви могли почути це під час нашої зустріч», - зауважила Христина. За її словами, скомунікувати із Куликовим вдалося досить легко, швидко домовилися про час і місце зустрічі.«Він дуже простий у спілкуванні, це людина своєї справи і професії, якою живе», - додала Назар. Вона запевнила, що у рамках «Школи свідомого громадянина» цикл лекцій продовжать надалі, тому на лучан чекає ще чимало насичених зустрічей із цікавими людьми.Нагадаємо, у рамках «Школи свідомого громадянина» «СВІДОМІ» привозили до Луцька чимало «іменитих» лекторів. Так, цьогоріч влітку із лучанами вже зустрілися топ-менеджер групи компаній «Континіум»та відомий бізнесмен, ресторатор, інвестор та управлінець у сфері розваг, харчування та послуг«Школа свідомого громадянина» - це навчально-просвітницький проект Громадянського Руху «СВІДОМІ». Мета проекту – через публічні лекції, відео та інші заходи мотивувати лучан до активності, саморозвитку, об’єднання та втілення змін у місті.