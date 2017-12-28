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На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО

На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
Військовослужбовці 14-ої окремої механізованої бригади зустрілися й одружилися на передовій.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

5 місяців тому починалася історія їхнього кохання, а сьогодні в Івана та Надії – вихідний. Сьогодні, змінивши військову форму на синю й жовту вишиванки, вони побралися неподалік передових позицій.

Серед гостей – найближчі друзі, в якості подарунків – квіти у синьо-жовтих кольорах.

"Попереду в Надії та Івана ціле життя, відпустка і гучне весілля – вже вдома, з батьками й рідними, і величезні плани на життя, бо нареченій лише 20, а нареченому – 26, і їхньому коханню, здається, все під силу!" - йдеться у повідомленні.

"Відколи ми разом, життя стало іншим, його для мене змінила Надя, бо таких, як вона, більше не існує. У ній є все – краса, жіночність, сила, вміння підтримати в потрібну мить… і гарно готувати (Надія – кухар). І головне – вона моя! Тепер назавжди!", - захоплено розповідає наречений, командир одного з підрозділів.

"Не знаю, як жила до зустрічі з Іваном. Тепер розумію – яке воно, щастя! Власне, одружитись тут запропонував Іван, бо в мене контракт закінчується швидше, ніж у нього, і він, мабуть, боявся, що я втечу… Та хіба тікають від своєї долі? Наші батьки вже з нетерпінням чекають на знайомство з зятем та невісткою й готуються до нашого весілля. Моя мама, приміром, не дочекається, коли нарешті привезу їй зятя…" – ділиться найсокровеннішим наречена.

Церемонія одруження недовга – слова «згоден» і «згодна» на запитання реєстратора шлюбу молодята випалюють майже одночасно.

Схвильовані та щасливі вони приймають вітання.

"І що додати? Попри війну, життя та молодість беруть своє, й закручують сюжети, яким позаздрить Голівуд, де фронт, бажання бути разом та щохвилинна небезпека зливаються в одне, і народжується щось неймовірне, вічне і прекрасне, дароване долею й Богом! Тож гірко, молодята!" - повідомили у прес-службі.

На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО
На передовій одружилася пара з волинської бригади. ФОТО

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Теги: весілля, військові, 14 бригада
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