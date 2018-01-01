Повідомили, скільки волиняни боргують за газ





Рівень сплати становив 93,2% до нарахованої суми, -повідомили в Головоному управлінні статистики у Волинській області.



На кінець липня. волиняни заборгували 321,6 млн.грн за постачання природного газу, 60,3 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 24,8 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 23,4 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,0 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–липні 2018 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років, 874,2 млн.грн.Рівень сплати становив 93,2% до нарахованої суми, -повідомили в Головоному управлінні статистики у Волинській області.На кінець липня. волиняни заборгували 321,6 млн.грн за постачання природного газу, 60,3 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 24,8 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 23,4 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,0 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

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