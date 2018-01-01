400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО

Затримані на одержанні хабара працівники поліції на Волині налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів.Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.Нагадаємо, працівники СБУдвох інспекторів сектору районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що поліцейські організували механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів. Зловмисники обіцяли безперешкодний проїзд через територію Маневицького району за 400-2000 гривень з одного автомобіля. Оперативники спецслужби задокументували одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже десять тисяч гривень.Працівники СБУ затримали одного із поліцейських поблизу Маневич під час одержання чергового хабара у розмірі понад три тисячі гривень з декількох автомобілів.Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.