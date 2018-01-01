400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Затримані на одержанні хабара працівники поліції на Волині налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів.
Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.
Нагадаємо, працівники СБУ викрили на систематичних хабарах двох інспекторів сектору районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що поліцейські організували механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів. Зловмисники обіцяли безперешкодний проїзд через територію Маневицького району за 400-2000 гривень з одного автомобіля. Оперативники спецслужби задокументували одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже десять тисяч гривень.
Працівники СБУ затримали одного із поліцейських поблизу Маневич під час одержання чергового хабара у розмірі понад три тисячі гривень з декількох автомобілів.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
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Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.
Нагадаємо, працівники СБУ викрили на систематичних хабарах двох інспекторів сектору районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що поліцейські організували механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів. Зловмисники обіцяли безперешкодний проїзд через територію Маневицького району за 400-2000 гривень з одного автомобіля. Оперативники спецслужби задокументували одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже десять тисяч гривень.
Працівники СБУ затримали одного із поліцейських поблизу Маневич під час одержання чергового хабара у розмірі понад три тисячі гривень з декількох автомобілів.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Тепер інші будуть "кришувати" (((
За таку реформу Авакова потрібно в тюрму запроторити.
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