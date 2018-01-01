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400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО

400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
Затримані на одержанні хабара працівники поліції на Волині налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів.

Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.

Нагадаємо, працівники СБУ викрили на систематичних хабарах двох інспекторів сектору районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що поліцейські організували механізм отримання неправомірної вигоди від громадян, які займаються транспортуванням лісоматеріалів. Зловмисники обіцяли безперешкодний проїзд через територію Маневицького району за 400-2000 гривень з одного автомобіля. Оперативники спецслужби задокументували одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже десять тисяч гривень.

Працівники СБУ затримали одного із поліцейських поблизу Маневич під час одержання чергового хабара у розмірі понад три тисячі гривень з декількох автомобілів.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, СБУ
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тепер інші будуть "кришувати" (((
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За таку реформу Авакова потрібно в тюрму запроторити.
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