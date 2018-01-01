Поблизу Луцька висохло озеро. ФОТО





Про це повідомляє



«Чому нікому нема до цього діла?» – зазначають у соціальній мережі Facebook користувачі.



Люди під дописом обурюються висиханням озера.



«Знайшлись розумники і поміняли русло річечки, а з іншої сторони пробивають дамбу», «Прикро, що тепер його немає! Проблема в дамбі: вода витікає. Немає господаря. Є ніби орендар, проте він нічого не робить», - зазначив користувач соцмережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гаразджа, що поблизу Луцька, висохло озеро.Про це повідомляє Перший «Чому нікому нема до цього діла?» – зазначають у соціальній мережі Facebook користувачі.Люди під дописом обурюються висиханням озера.«Знайшлись розумники і поміняли русло річечки, а з іншої сторони пробивають дамбу», «Прикро, що тепер його немає! Проблема в дамбі: вода витікає. Немає господаря. Є ніби орендар, проте він нічого не робить», - зазначив користувач соцмережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію