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Поблизу Луцька висохло озеро. ФОТО

Поблизу Луцька висохло озеро. ФОТО
У селі Гаразджа, що поблизу Луцька, висохло озеро.

Про це повідомляє Перший.

«Чому нікому нема до цього діла?» – зазначають у соціальній мережі Facebook користувачі.

Люди під дописом обурюються висиханням озера.

«Знайшлись розумники і поміняли русло річечки, а з іншої сторони пробивають дамбу», «Прикро, що тепер його немає! Проблема в дамбі: вода витікає. Немає господаря. Є ніби орендар, проте він нічого не робить», - зазначив користувач соцмережі.


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Теги: озеро, Волинь
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