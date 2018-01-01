Поблизу Луцька висохло озеро. ФОТО
Сьогодні, 21:46
У селі Гаразджа, що поблизу Луцька, висохло озеро.
Про це повідомляє Перший.
«Чому нікому нема до цього діла?» – зазначають у соціальній мережі Facebook користувачі.
Люди під дописом обурюються висиханням озера.
«Знайшлись розумники і поміняли русло річечки, а з іншої сторони пробивають дамбу», «Прикро, що тепер його немає! Проблема в дамбі: вода витікає. Немає господаря. Є ніби орендар, проте він нічого не робить», - зазначив користувач соцмережі.
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Про це повідомляє Перший.
«Чому нікому нема до цього діла?» – зазначають у соціальній мережі Facebook користувачі.
Люди під дописом обурюються висиханням озера.
«Знайшлись розумники і поміняли русло річечки, а з іншої сторони пробивають дамбу», «Прикро, що тепер його немає! Проблема в дамбі: вода витікає. Немає господаря. Є ніби орендар, проте він нічого не робить», - зазначив користувач соцмережі.
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