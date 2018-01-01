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Розпочали боротьбу з «озером» у центрі Луцька

Розпочали боротьбу з «озером» у центрі Луцька
Недавно у Луцьку витратили чималу суму коштів, аби капітально відремонтувати проспект Волі, однак про зливові каналізації згадали тільки тепер.

Про це пише Конкурент.

Біля пішохідного переходу, що навпроти ЦУМу, завжди під час злив утворюється озеро. Відтак, комунальники вирішили усунути цю проблему, облаштувавши там зливові каналізації.

«Там завжди в дощі стоять калюжі, бо дуже малі нахили і вода, в принципі, сходить, але дуже повільно. Відтак було прийнято рішення та зроблено проект облаштувати там лотки, щоб швидше сходила вода. Я думаю, що за місяць часу воно буде зроблено, або ж навіть і менше, якщо дозволять погодні умови», – сказав директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.

Керівник департаменту ЖКГ зазначив, що на ці роботи відбувся тендер, пройшли торги та був визначений переможець, з яким укладені договори. Коли робота буде виконана, їм заплатять 550 тисяч гривень.


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Теги: ремонт, дорога
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