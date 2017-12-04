Розкажуть, чи існує луцький сленг





Про це повідомляє



«Луцьк – це не лише архітектурні пам’ятки, затишні кафе та цікаві події. Луцьк – це ще й «особливі» слова. Бажаєте освоїти мову істинного лучанина? Тоді вам неодмінно потрібно відвідати гутірку «Чи існує луцький сленг?», – кажуть організатори.



Гутірка відбудеться 8 вересня о 15:00 за адресою вулиця Кафедральна, 4.



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