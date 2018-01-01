Суд оштрафував трьох депутатів на Волині





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Обранці громад, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно без поважних причин подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.



Суд депутатів визнав винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив оштрафував на 850 грн. зі сплатою судового збору понад 300 грн. кожного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині суди до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнули трьох депутатів місцевих рад Рожищенського району та Нововолинська.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Обранці громад, всупереч Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно без поважних причин подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.Суд депутатів визнав винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив оштрафував на 850 грн. зі сплатою судового збору понад 300 грн. кожного.

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