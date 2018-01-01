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На Волинь привезуть тіло померлого бійця

На Волинь привезуть тіло померлого бійця
У село Старосілля Маневицького району привезуть тіло померлого бійця 14-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомив директор старосільської школи Анатолій Бричка, - передає Конкурент.

Тіло військового 14-ї ОМБР Збройних сил України зустрічатимуть сьогодні, 5 вересня. Годину ще уточнюють.

Контрактник Сергій Зубрицький (Нагорний) помер на сході України.

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Теги: смерть, ООС, Волинь
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