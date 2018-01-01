На Волинь привезуть тіло померлого бійця
Сьогодні, 01:12
У село Старосілля Маневицького району привезуть тіло померлого бійця 14-ї окремої механізованої бригади.
Про це повідомив директор старосільської школи Анатолій Бричка, - передає Конкурент.
Тіло військового 14-ї ОМБР Збройних сил України зустрічатимуть сьогодні, 5 вересня. Годину ще уточнюють.
Контрактник Сергій Зубрицький (Нагорний) помер на сході України.
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Про це повідомив директор старосільської школи Анатолій Бричка, - передає Конкурент.
Тіло військового 14-ї ОМБР Збройних сил України зустрічатимуть сьогодні, 5 вересня. Годину ще уточнюють.
Контрактник Сергій Зубрицький (Нагорний) помер на сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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