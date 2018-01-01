На Волинь привезуть тіло померлого бійця





Про це повідомив директор старосільської школи Анатолій Бричка, - передає



Тіло військового 14-ї ОМБР Збройних сил України зустрічатимуть сьогодні, 5 вересня. Годину ще уточнюють.



Контрактник Сергій Зубрицький (Нагорний) помер на сході України.

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