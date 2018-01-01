Сотні квартир, школа і дитсадок у Луцьку – місяцями без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
У Луцьку мешканці низки багатоповерхівок, а також школа і дитсадок у уже декілька місяців відрізані від гарячого водопостачання.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку на вулиці Гордіюк розпочали заміну тепломереж. На початку червня там розкопали теплотрасу. 12 багатоповерхівок, 25-ту школу і садочок відімкнули від гарячого водопостачання.
До кінця літа роботи майже не проводили, розповіли нам мешканці мікрорайону.
Сотні квартир, школярі і дошкільнята залишаються без гарячого водопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку на вулиці Гордіюк розпочали заміну тепломереж. На початку червня там розкопали теплотрасу. 12 багатоповерхівок, 25-ту школу і садочок відімкнули від гарячого водопостачання.
До кінця літа роботи майже не проводили, розповіли нам мешканці мікрорайону.
Сотні квартир, школярі і дошкільнята залишаються без гарячого водопостачання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сотні квартир, школа і дитсадок у Луцьку – місяцями без гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії
Сьогодні, 04:44
У місті на Волині відключать «комунальних» боржників
Сьогодні, 03:18