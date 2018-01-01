Сотні квартир, школа і дитсадок у Луцьку – місяцями без гарячої води. ВІДЕО

У Луцьку мешканці низки багатоповерхівок, а також школа і дитсадок у уже декілька місяцівПро це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.У Луцьку на вулиці Гордіюк розпочали заміну тепломереж. На початку червня там розкопали теплотрасу. 12 багатоповерхівок, 25-ту школу і садочок відімкнули від гарячого водопостачання.До кінця літа роботи майже не проводили, розповіли нам мешканці мікрорайону.Сотні квартир, школярі і дошкільнята залишаються без гарячого водопостачання.