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Сотні квартир, школа і дитсадок у Луцьку – місяцями без гарячої води. ВІДЕО

Сотні квартир, школа і дитсадок у Луцьку – місяцями без гарячої води. ВІДЕО
У Луцьку мешканці низки багатоповерхівок, а також школа і дитсадок у уже декілька місяців відрізані від гарячого водопостачання.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

У Луцьку на вулиці Гордіюк розпочали заміну тепломереж. На початку червня там розкопали теплотрасу. 12 багатоповерхівок, 25-ту школу і садочок відімкнули від гарячого водопостачання.

До кінця літа роботи майже не проводили, розповіли нам мешканці мікрорайону.

Сотні квартир, школярі і дошкільнята залишаються без гарячого водопостачання.



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Теги: гаряча вода, Луцьк
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